Urge apoyo para salvar a Íker Tadeo; necesita estudios y donadores de sangre

A través de redes sociales, la comunidad escolar, amigos y ciudadanos han difundido el llamado con la esperanza de reunir los recursos necesarios y los donadores requeridos a la brevedad.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.– La salud del pequeño Íker Tadeo, de apenas ocho años de edad y alumno de la Escuela Primaria Rural General Lázaro Cárdenas, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, mantiene en alerta a familiares, amigos y habitantes de la región, quienes iniciaron una cadena de apoyo para reunir recursos y donadores de sangre que le permitan continuar con su tratamiento.

El menor permanece internado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, donde recibe hemodiálisis debido a un delicado cuadro de salud derivado de una hemorragia alveolar difusa y un síndrome pulmón-riñón, padecimiento asociado a una probable vasculitis que afecta gravemente sus pulmones y riñones.

De acuerdo con la familia, los especialistas del Hospital Regional de Especialidades solicitaron con carácter de urgente dos estudios de alta especialidad: Complemento 50 y Anticuerpos de Membrana Basal Glomerular, indispensables para definir el tratamiento que requiere el niño. Sin embargo, estos análisis no pueden realizarse en el hospital por falta de reactivos, por lo que deben efectuarse de manera particular.

Además del apoyo económico para cubrir el costo de los estudios, familiares informaron que Íker Tadeo necesita donadores de sangre tipo O positivo, quienes deberán acudir al Hospital Infantil de Ciudad Victoria. Los interesados deben ser mayores de 18 años, presentar identificación oficial y cumplir con los requisitos establecidos por el banco de sangre.

La familia explicó que no cuenta con los recursos suficientes para afrontar los gastos médicos extraordinarios, por lo que solicitó el respaldo de la ciudadanía. Las personas que deseen realizar una aportación pueden hacerlo mediante la cuenta BBVA 4152 3146 6173 6523, a nombre de Cruz Gladiola Reyes Reyes, quien también funge como contacto directo para coordinar los apoyos.

A través de redes sociales, la comunidad escolar, amigos y ciudadanos han difundido el llamado con la esperanza de reunir los recursos necesarios y los donadores requeridos a la brevedad. La familia también pidió compartir la información y mantener una cadena de oración por la recuperación del menor, al considerar que cada apoyo puede marcar la diferencia en su lucha por la vida.