Caso Dafne: SET va por escuelas militarizadas; suspenderá las que operen fuera de la ley

Tras el caso de la adolescente Dafne, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció una revisión extraordinaria a los planteles con modalidades "militarizadas" o similares. Las instituciones que no cumplan con la normatividad vigente serán suspendidas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El caso de la adolescente Dafne marcará un antes y un después en la supervisión educativa de Tamaulipas. La Secretaría de Educación del Estado (SET) anunció una revisión extraordinaria a todas las instituciones que operan bajo modalidades o denominaciones «militarizadas», «militares» o similares, y advirtió que los planteles que no acrediten cumplir con la normatividad serán suspendidos.

La decisión fue dada a conocer mediante un posicionamiento oficial, en el que la dependencia informó que las medidas forman parte de las acciones instruidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reforzar la vigilancia sobre este tipo de instituciones en todo el país, tras los hechos relacionados con el feminicidio de la adolescente.

La SET precisó que la revisión abarcará la situación jurídica y administrativa de cada plantel, con el objetivo de verificar que cuenten con permisos, autorizaciones y todos los requisitos establecidos por la legislación educativa para operar de manera legal en Tamaulipas.

Además de la inspección documental, la dependencia adelantó que fortalecerá las labores de supervisión y vigilancia para garantizar que las escuelas ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, dejando claro que cualquier institución que incumpla con la normativa será suspendida en sus actividades.

La autoridad educativa también aseguró que, en caso de que algún plantel sea suspendido, se protegerá el derecho de los estudiantes a continuar con su formación académica mediante la entrega de su documentación escolar, evitando que los alumnos resulten afectados por las irregularidades de las instituciones.

En el mismo posicionamiento, la Secretaría de Educación expresó su solidaridad con la familia de Dafne y lamentó la pérdida de la adolescente, al considerar que se trata de un hecho que ha conmocionado a la sociedad tamaulipeca y que obliga a fortalecer las acciones para garantizar espacios educativos seguros.

La dependencia recordó que, desde el inicio de las investigaciones, ha mantenido colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado y las autoridades competentes. Destacó que la vinculación a proceso de al menos tres personas presuntamente relacionadas con el caso permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos, siempre con respeto al debido proceso y bajo la política de cero impunidad impulsada por el Gobierno del Estado.

Finalmente, la SET reiteró que la educación debe impartirse bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez. Subrayó que continuará actuando con firmeza para sancionar cualquier conducta que se aparte de la ley y reforzar los mecanismos de supervisión para que las escuelas de Tamaulipas sean espacios seguros para todos los estudiantes.