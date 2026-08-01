Accidente aéreo en base militar provoca enorme incendio tras la caída de una aeronave

La aeronave cayó presuntamente cuando se aproximaba a la pista de aterrizaje; equipos de emergencia acudieron de inmediato para controlar el fuego

Un avión de combate F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló la mañana de este viernes dentro de la Estación Aérea de Miramar, en San Diego, California, lo que provocó un incendio de pastizales al interior de la instalación militar. El piloto logró eyectarse antes del impacto y fue trasladado a un hospital, donde permanece en condición estable con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

De acuerdo con autoridades militares, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, tiempo del Pacífico. La aeronave cayó presuntamente cuando se aproximaba a la pista de aterrizaje, mientras equipos de emergencia acudieron de inmediato para controlar el fuego generado por el impacto y cubrir los restos del avión con espuma extintora. Imágenes difundidas tras el siniestro mostraron el fuselaje completamente calcinado y una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

El Cuerpo de Marines confirmó que el piloto era la única persona a bordo del caza y que fue trasladado a un centro médico local para recibir atención y ser sometido a una evaluación.

No se reportaron más personas lesionadas

The U.S. Marine Corps says the pilot of an F-35B stealth fighter is expected to live after ejecting from the jet before it crashed in California. The jet went down Friday near the Miramar air base in San Diego pic.twitter.com/HYAc7U0Cvu — The Associated Press (@AP) July 31, 2026



Hasta el momento no se han reportado más personas lesionadas y las autoridades no han determinado qué provocó el accidente. El incidente fue clasificado como un accidente de clase A, la categoría de mayor gravedad utilizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para este tipo de siniestros.

La Estación Aérea de Miramar, ubicada aproximadamente a 16 kilómetros al norte de San Diego, es la sede de la 3.ª Ala Aérea del Cuerpo de Marines y alberga a más de 15 mil militares y personal civil. La base también es conocida por su historia en la aviación militar estadounidense.

Durante años fue el hogar de la famosa escuela de entrenamiento de pilotos de combate de la Armada que inspiró la película Top Gun, aunque esa unidad fue trasladada en 1996 a la Estación Aeronaval de Fallon, en Nevada, cuando Miramar pasó oficialmente a manos del Cuerpo de Marines.

El F-35B Lightning II, identificado por el Departamento de Defensa como la aeronave involucrada, es uno de los cazas más modernos del mundo. Con más de 15 metros de longitud, destaca por su capacidad para despegar y aterrizar tanto de manera convencional como en forma vertical, una característica que le permite operar en espacios reducidos. Actualmente es utilizado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, además de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la Fuerza Aérea Italiana.

Uno de los testigos del accidente fue Wade Lott, empleado de una empresa ubicada al sur de la pista, quien relató que observó a dos aeronaves aproximándose al aeropuerto cuando la segunda comenzó a perder velocidad de manera repentina. Según su testimonio, el avión terminó impactándose contra el suelo y explotó pocos segundos después.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO