Confirman muerte de Nirmal Purja, famoso por su documental de Netflix, tras avalancha en Pakistán

El reconocido montañista nepalí-británico Nirmal Purja falleció tras intentar escalar el Broad Peak, en Pakistán. Equipos de rescate mantienen la búsqueda de al menos seis integrantes de la expedición

El reconocido alpinista Nirmal Purja, protagonista del documental de Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», murió tras la avalancha que impactó una expedición en el Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo, en el norte de Pakistán.

La empresa Elite Expeditions, fundada por el propio montañista, confirmó este sábado 1 de agosto el fallecimiento del escalador, quien permanecía desaparecido desde el accidente ocurrido el jueves, cuando una expedición internacional perdió contacto con su campamento base.

«Con profunda tristeza y enorme pesar confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak», señaló la compañía en un comunicado difundido en redes sociales, donde también informó que otros integrantes del grupo tampoco sobrevivieron.

Reanudan la búsqueda de los alpinistas desaparecidos

Mientras se confirmó la muerte de Purja, equipos de rescate apoyados por helicópteros del Ejército de Pakistán reanudaron este sábado las labores de búsqueda de al menos seis miembros de la expedición que continúan desaparecidos.

Hasta el momento, las autoridades han localizado cuatro cuerpos, de los cuales tres ya fueron recuperados.

El jefe policial Tahir Khan informó que los restos de la escaladora omaní Nathira Ahmed serían trasladados a Islamabad, mientras que los cuerpos de la estadounidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung permanecen en un hospital de Skardu, principal ciudad de la región de Gilgit-Baltistán.

Las autoridades reconocieron que las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen debido a las condiciones del terreno y al tiempo transcurrido desde la avalancha.

¿Quién era Nirmal Purja?

Nirmal Purja, conocido internacionalmente como «Nims Dai», fue uno de los alpinistas más reconocidos del mundo.

En 2019 alcanzó notoriedad global al escalar las 14 montañas de más de 8 mil metros en apenas 189 días, una marca que quedó registrada en el documental de Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible». Aunque ese récord fue superado en 2023, su logro es considerado uno de los más importantes en la historia del montañismo.

Tras confirmar su muerte, Elite Expeditions destacó su legado; «El mundo ha perdido a uno de los más grandes alpinistas; un líder que inspiró a millones con su valentía, humildad y su firme creencia de que el potencial humano es mucho mayor de lo que imaginamos».

El Broad Peak es una de las cumbres más exigentes del planeta y forma parte de una zona donde los accidentes son frecuentes debido a las avalanchas, la caída de hielo y roca, la gran altitud y los cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO