¿Quién es “El Doble R”, el sujeto señalado en la investigación por el caso Valeria Márquez?

Omar García Harfuch fue el encargado de dar a conocer los avances de la investigación en torno al feminicidio de la también empresaria y modelo

Luego de un año y dos meses del asesinato de Valeria Márquez, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que el “El Doble R”, hijo de Ramón Ángel el “R1”, ambos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están detrás del feminicidio de la influencer, por lo que, como era de esperarse, cientos de internautas se han mostrado interesados en saber quiénes son estos criminales, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que el asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, la creadora de contenido fue baleada por un misterioso sicario que se hizo pasar por repartidor y la muerte de la también modelo se hizo viral en plataformas digitales debido a que ocurrió cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su TikTok y como se dijo antes, tuvo que pasar más de un año para que finalmente se señalara al autor intelectual del crimen.

¿Quién es “El Doble R”, el autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez?

Según lo informado por Omar García Harfuch, tras la detención de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, quien está señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, se supo que también orquestó el asesinato de Valeria Márquez a petición de su hijo, Francisco Ricardo Ruiz Velasco “El Doble R”, quien fue pareja de la creadora de contenido y empresaria.

“Esta célula criminal habría participado bajo su coordinación en múltiples hechos violentos en la región, entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco “N”, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”», expresó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“El Doble R” sigue libre, señala García Harfuch

Omar García Harfuch señaló que tienen conocimiento de que “El Doble R” ya había amenazado a Valeria Márquez en múltiples ocasiones y refirió que el hijo del “R1” habría solicitado la ayuda de su padre para la ejecución del feminicidio de la influencer, asimismo, refirió que el heredero del líder de “Los Rs” sigue libre, sin embargo, señaló que ya se están realizando los trabajos pertinentes para poder llevarlo ante la justicia.

“El hijo del “R1” tenía una relación sentimental con Valeria Márquez, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que, esto ya se va a probar, que el hijo del “R1” le pide a su papá que cometan el feminicidio. El hijo del “R1” está libre y estamos en su búsqueda”, expresó el funcionario, quien adelantó que en los próximos días la Fiscalía de Jalisco ofrecerá más detalles del caso.

¿Qué se sabe del “Doble R”, el autor intelectual del asesinato de Valeria Márquez?

En junio de 2025, “El Doble R” fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a otros cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en este enlace se puede consultar de forma íntegra dicho documento y desde entonces las autoridades norteamericanas ya lo señalaban vinculaban con el asesinato de Valeria Márquez, sin embargo, dicha información fue desmentida por las autoridades mexicanas, argumentando que todavía no había los elementos suficientes para hacer dicho señalamiento.

En adición a ello, el Departamento del Tesoro también señaló que, “El Doble R”, está implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal contra policías mexicanos, el asesinato de un funcionario de un estado de Jalisco y una modelo venezolana.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO