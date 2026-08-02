Aparece tercer nido de tortuga verde en Playa Bagdad

En esta ocasión, la hembra depositó un total de 116 huevos, los cuales quedaron bajo resguardo para garantizar su protección y adecuado desarrollo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Técnicos de la asociación Conibio Global localizaron durante la madrugada un nuevo nido de tortuga verde (Chelonia mydas) en Playa Bagdad, consolidando una temporada de anidación que ya es considerada histórica para esta especie en la región.

De acuerdo con la organización dedicada a la conservación de la vida silvestre, este hallazgo representa el tercer nido de tortuga verde registrado en la playa durante la presente temporada.

En esta ocasión, la hembra depositó un total de 116 huevos, los cuales quedaron bajo resguardo para garantizar su protección y adecuado desarrollo.

La tortuga verde es reconocida como la segunda especie de tortuga marina más grande del mundo y una de las más emblemáticas de los océanos.

Su popularidad ha trascendido el ámbito científico y de conservación, ya que inspiró a algunos de los personajes más recordados de la película animada Buscando a Nemo.

Especialistas de Conibio Global destacaron que la presencia de tres nidos de esta especie en una misma temporada representa un acontecimiento poco común para Playa Bagdad y refleja la importancia de las acciones de monitoreo y protección que se realizan en la zona.

Asimismo, informaron que, de mantenerse las condiciones favorables durante el proceso de incubación, en las próximas semanas podrían llevarse a cabo las primeras liberaciones de crías de tortuga verde, un momento significativo para la conservación de la especie.

La organización invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus redes sociales para conocer las fechas de las futuras liberaciones y participar en esta experiencia, que permite observar el inicio del viaje de las pequeñas tortugas hacia el mar.

“Cada nido protegido representa una nueva esperanza para esta especie en peligro”, destacó Conibio Global al reiterar su compromiso con la conservación de las tortugas marinas y la protección de los ecosistemas costeros de Tamaulipas.