Capturas de capos incendian Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de “Poncho La Quiringua”.

STAFF

Morelia.- Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes y por quien Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, fue capturado en la región de Los Reyes, en Michoacán, lo que desató bloqueos y quema de vehículos en ese municipio y en el de Peribán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de “Poncho La Quiringua”. La tarde de este sábado se desplegó un fuerte operativo de fuerzas federales en la región de Los Reyes, Michoacán, con apoyo aéreo de al menos dos helicópteros, lo que derivó en bloqueos carreteros y en la quema de vehículos en distintos puntos de la zona. Habitantes comenzaron a reportar poco antes de las 17:00 horas la presencia de un amplio contingente del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los municipios de Los Reyes y Peribán, además del sobrevuelo de aeronaves militares.

De manera simultánea, se registraron cierres en varios tramos carreteros mediante el cruce de camiones y automóviles particulares, lo que impidió la circulación. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un autobús de pasajeros.

EL R5 O EL WICHO

Los bloqueos registrados este sábado en la región aguacatera se radicalizaron tras la detención de Luis Enrique N, alias El R5 o El Wicho, presunto líder de Cárteles Unidos, con la quema de un camión de transporte foráneo en el acceso al municipio de Peribán. El incendio de la unidad ocurrió a la altura de Los Laureles, uno de los puntos donde desde la tarde se mantenía cerrada la circulación.

El hecho se sumó a los bloqueos instalados sobre la carretera Jacona-Los Reyes, en el Puente Tocumbo; la desviación a Imbarácuaro, en Los Reyes; el entronque a Pamatácuaro, sobre la carretera Los Reyes-Uruapan; y la glorieta de San Francisco Peribán, en la carretera UruapanPeribán. Los cierres afectan los principales accesos a Los Reyes y Peribán, una de las zonas con mayor producción de aguacate del estado, al impedir el tránsito entre los municipios del corredor agrícola. Luis Enrique N fue detenido este sábado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El presunto líder criminal era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de 3 millones de dólares por información que condujera a su captura, al señalarlo como uno de los presuntos dirigentes de Cárteles Unidos. El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) informó que persisten bloqueos en puntos como el puente de Tocumbo, la desviación hacia Imbarácuaro, el acceso a Peribán en Los Laureles, el entronque a Pamatácuaro y la glorieta de San Francisco Peribán.

También se reportaron cierres en la desviación hacia Atapan, lo que mantiene interrumpido el tránsito de vehículos particulares, de carga y transporte público. Los accesos y salidas de Los Reyes permanecen bloqueados, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno trabajaban para restablecer la circulación y atender los reportes.