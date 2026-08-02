Nuevo León: la disputa por el poder

En Nuevo León, un año antes que Tamaulipas, cuatro morenistas se disputan la candidatura a la gubernatura por la vía de encuestas, mientras el ingreso familiar más alto del país, la salud universal y los homicidios en mínimos históricos acotan el discurso que ha dado triunfos a Morena en el resto de México

Melitón García

Expreso-La Razón

Un año antes que Tamaulipas, los morenistas de Nuevo León han comenzado la carrera por la candidatura a la gubernatura, la de ellos en juego el 2027, en el que al menos cuatro, según sus propias encuestas, ocupan el primer lugar en las preferencias electorales.

Tres de los «cuatro punteros» mienten, pero en una pre campaña adelantada y sin reglas, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y Clara Luz Flores le apuestan a convencer a los morenistas y sus aliados de que cada uno va ganando; aunque no sea así.

En Morena, la selección del candidato o la candidata será por la vía de las encuestas, mismas que comenzarán a aplicarse en los próximos meses, con una variable adicional: él o la persona mejor posicionada tendrá que estar libre de señalamientos de relaciones, que puedan probarse, con el crimen organizado o con la comisión de delitos graves.

A diferencia de otras de las 16 entidades donde habrá elección para gobernador, en Nuevo León no hay señalamientos públicos hacia alguno de los aspirantes que los liguen a organizaciones criminales, ni al negocio del huachicol, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, por lo menos por ahora.

Es decir, la carrera entre los de Morena y partidos aliados es meramente una contienda donde ganará el o la que esté mejor posicionada en el electorado neoleonés.

También, a diferencia de las cruentas batallas pre electorales internas que se dan en estados como Chihuahua, Sinaloa o Guerrero, en Nuevo León no hay un enfrentamiento entre los que aspiran a la candidatura que incluya señalamientos directos uno contra otro, no se advierte guerra sucia, filtraciones o descalificaciones públicas.

LAS DÁDIVAS NO SON “EL FACTOR» EN NUEVO LEÓN…

El reto para Morena y sus aliados es mucho más complejo en Nuevo León que en la mayoría de las entidades del país, sobre todo de aquellas en las que la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades convierte a las familias en dependientes de los programas sociales, las dádivas, dice la oposición.

Según la Secretaría de Economía estatal, y el informe del Gobernador de Movimiento Ciudadano Samuel García del 2025, el promedio de ingreso mensual por familias en Nuevo León es de 39 mil 11 pesos, el mayor en todo México.

De acuerdo con el INEGI, en Chiapas el promedio de ingresos mensual por familia es de apenas 13 mil 696 pesos, en Guerrero es de 16 mil 183 y en Michoacán oscila entre los 12 mil y los 22 mil pesos mensuales.

Queda claro que en Nuevo León la entrega de recursos por parte de los programas de asistencia social de la Federación tiene y tendrá mucho menor impacto en la elección para gobernador del 2027.

El dato del empleo en Nuevo León termina por «enterrar» la posibilidad de que las dádivas vayan a definir la elección, porque mientras en la mayoría de las entidades, donde mes con mes se pierden plazas laborales, en tierras regias presumen el primer lugar en apertura de puestos de trabajo.

Un dato que lo retrata: en enero de este año, el gobierno de México reportó que a nivel nacional se perdieron 8 mil 104 empleos formales.

En este mismo mes, la Secretaría de Economía de Nuevo León reportó la generación de 11 mil 708 nuevos empleos formales, de acuerdo con las cifras reportadas por el IMSS.

Y más allá de las cifras y los discursos, basta con recorrer las zonas comerciales, industriales y de servicios de la zona metropolitana de Monterrey para observar decenas de letreros de «Estamos contratando», «Oportunidades laborales, prestaciones por encima de la ley».

SEGURIDAD Y SALUD JUEGAN CONTRA MORENA…

El acceso a la salud y la seguridad ciudadana también son factores que contrastan entre Nuevo León y el resto del país y que dejarían a ambos temas fuera de los discursos de promesas de quien resulte ser candidato o candidata a la gubernatura.

En Nuevo León, que también se dice oficialmente primero a nivel nacional en salud, desde hace dos años se declaró la cobertura universal en el ramo.

Quien no cuenta con los servicios de IMSS o ISSSTE, solo por vivir y tener domicilio oficial en el Estado, tiene acceso a los servicios de salud que brindan los hospitales estatales.

En el Estado casi han eliminado la muerte materna en partos, los esquemas de vacunación sobresalen del resto del país, la atención por enfermedades catastróficas como el cáncer es casi gratuita, tanto que varios estados, entre ellos Tamaulipas, ven partir a enfermos que no encuentran en sus ciudades atención de calidad en los centros de salud locales.

En SEGURIDAD, luego de años de extrema violencia, entre balaceras y ejecuciones, Nuevo León ha logrado en los últimos años del gobierno de Samuel García una disminución histórica de homicidios dolosos.

El reporte de homicidios que publica El Norte, el diario más importante de Nuevo León y severo crítico de la administración emecista, indica que mientras en el 2011, en la peor época de la violencia, se reportaron 2 mil 3 homicidios y en el 2024 la cifra bajó a 1 mil 599, para el 2025 ésta cayó drásticamente a 741.

El mismo conteo hace presumir que el 2026 puede ser aún menos violento que el ya histórico 2025, porque con datos al 15 de julio la cifra de homicidios violentos apenas llega a 241; la tendencia indica que este año puede terminar incluso con una cifra por debajo de los 500 homicidios.

El DISCURSO MORENISTA…

Con la calidad de vida superior al resto del país, más oportunidades de empleo mejor pagadas y la seguridad en franca recuperación, quien encabece la candidatura a la gubernatura de Nuevo León tendrá acotado el discurso que ha hecho ganar a Morena a lo largo y ancho de México.

Para el caso de Nuevo León, prometer seguridad, salud y empleo no es la opción; al contrario, sus contrapartes en campaña podrán contrastar esos renglones con entidades donde ya gobierna la 4T y la advertencia será: ¿queremos que Nuevo León sea como esos estados?

Tatiana Clouthier, Clara Luz, Waldo o Mijes sí podrán agarrarse de temas como la movilidad, la experiencia y sus relaciones con el poder central para ofrecer un mejor gobierno; es decir, el discurso está acotado y por lo tanto el reto es mayor.

LOS QUE ASPIRAN:

TATIANA CLOUTHIER: Una mujer de cepa panista, pero convertida al morenismo desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, de quien coordinó su campaña presidencial.

Fue Secretaria de Economía en ese sexenio y ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia ocupó, hasta hace unas semanas, la titularidad del Instituto de los Mexicanos en el Exterior; antes, con los panistas, había sido diputada federal.

La Tía Tatis, como no le disgusta que le digan, es bien vista por la iniciativa privada de Nuevo León, tras haber sido ella quien lideró al equipo mexicano que logró el T-MEC cuando fue Secretaria de Economía.

Su debilidad es al interior del movimiento: no se le ha visto en eventos masivos, en sus recorridos por colonias, municipios y ejidos las convocatorias han sido mínimas.

CLARA LUZ FLORES: Hace seis años fue puntera por varios meses en la pre campaña por la gubernatura, incluso en el periodo oficial de campaña encabezó la intención del voto sobre Samuel García y Adrián de la Garza, de MC y PRI.

En la recta final su candidatura se desfondó, cuando salió a la luz pública el escándalo de la secta NXIVM que encabezaba Keith Rainiere.

Clara Luz Flores fue expuesta en un video mientras, en actitud sumisa, conversaba directamente con el líder del grupo al que se le atribuyen acciones de abuso sexual y esclavitud.

La revelación del video, en el que la ex alcaldesa de Escobedo, en sus tiempos de priista, habla más de una hora con Rainiere, tuvo como primera respuesta la negación incluso de su existencia.

No fue suficiente explicación: en plena campaña, en el 2021, el video completo, grabado con equipo profesional, fue exhibido y de él se desprende que la entonces candidata hablaba con el líder de la secta incluso de estrategias políticas, populismo y gobernabilidad.

Vino entonces una disculpa pública en la campaña; fue un error, aceptó, en abril del 2021. Para entonces la derrota de quien era la favorita estaba sentenciada y cayó al tercer lugar en las votaciones de esa elección.

WALDO FERNÁNDEZ: El actual Senador de la República es considerado el favorito, dentro de los aspirantes de la 4T a la gubernatura, por el poderoso empresariado de Nuevo León.

Es el más serio, también se dice, luego de que el Senador de 55 años tuvo una destacada trayectoria antes de incursionar en la política, en grandes empresas de la iniciativa privada.

Su mayor carta de presentación como ejecutivo de empresas fue en el año 2000, cuando ocupó el cargo de Gerente Jurídico Operativo de CEMEX, una de las principales cementeras del mundo.

Ya como parte de la 4T, Waldo fue postulado en el 2024 como candidato a Senador, venció a Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, en una cerrada votación de 33.9 por ciento contra 32.4 por ciento… si el candidato de Morena es hombre, será Waldo, sentencia la opinión pública.

EL TAMAULIPECO QUE QUIERE GOBERNAR NUEVO LEÓN

ANDRÉS MIJES: Tampiqueño, aficionado de la Jaiba Brava, desde la década de los 90’s ya destacaba en la política de Nuevo León, como parte del equipo del ex gobernador priista Sócrates Rizzo García.

Tiene su bastión en el municipio conurbado de Escobedo, donde desde 1997, como director de compras, ha construido un andamiaje político que lo llevó a la Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento y hoy al cargo de Presidente municipal, del que tiene licencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura.

Artífice de la frase «La 4T Norteña», Mijes hace ruido, tiene mucho arrastre y ha mostrado músculo con eventos grandes en Escobedo.

Hoy se encuentra enfrascado en una serie de señalamientos contra el gobernador Samuel García, al que acusa de no entregar los recursos que le tocan a Escobedo y de afectar la continuidad de grandes obras, como el circuito vial Triángulo Norte, lo que le permite estar cotidianamente en las portadas de los diarios y en los titulares de los noticieros de radio y televisión.

#IRRUMPE EL GRILLO SADA EN LA CONTIENDA

HERNÁN «El Grillo» SADA: Empresario, influencer, un personaje pintoresco famoso por sus banalidades en las redes sociales, en las que muestra el extravagante estilo de vida entre ferraris y aviones privados, irrumpió en el escenario de la carrera morenista por la gubernatura de Nuevo León a última hora.

El ex adicto, como él mismo se dice, es parte de la multimillonaria familia Garza Sada, pero la riqueza de El Grillo no viene del esfuerzo personal, sino que es fruto de la herencia de sus antepasados, que le dejaron acciones en varias empresas del sector inmobiliario y comercial, con firmas como Fraccionamientos Industriales Mexicanos y Aluminio El Gallo.

El Grillo se registró para participar en el proceso interno de Morena a finales de junio pasado, para competirle a los otros aspirantes, pero también ha declarado su respaldo a Tatiana Clouthier.

Apenas la semana pasada, el influencer, con casi 17 millones de «me gusta» en su cuenta de 923 mil seguidores, denunció que en Morena, de cara a la aplicación de las encuestas que definirán al candidato, no hay piso parejo.