Ofrece la UAT en Tampico diplomados en las áreas económico-administrativas

El objetivo es impulsar el crecimiento profesional y actualizar competencias en esta área

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EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT), ofrece diplomados especializados para impulsar el crecimiento profesional y actualizar competencias en el área económico-administrativa.

Las inscripciones cierran el 8 de agosto y el inicio de clases será el 21 de agosto de 2026. Para más información sobre el catálogo completo de opciones y costos, consultar el sitio oficial: fcat.uat.edu.mx; llamar al teléfono: 833 241 2008, extensiones 3727 y 3725; escribir al correo electrónico: decfcat@uat.edu.mx; o consultar las redes sociales de esta institución.

Los programas que se ofrecen son: Diplomado en Estrategias Fiscales, enfocado en el análisis y aplicación de estrategias para optimizar la planeación fiscal y cumplir con las obligaciones tributarias, adaptándose a las normativas vigentes y a los cambios en el entorno fiscal. Está dirigido a contadores públicos y carreras afines con perfil fiscal.

Diplomado en Administración de Recursos Humanos, el cual proporciona habilidades estratégicas para enfrentar los retos actuales en la administración del capital humano. Está dirigido a egresados de administración, negocios internacionales y carreras con perfil de alta dirección.

Diplomado en Administración Estratégica, con un enfoque avanzado para analizar el entorno empresarial, tomar decisiones estratégicas y liderar con éxito en un entorno competitivo y en constante cambio. Está dirigido a egresados de administración, negocios internacionales, contador público y carreras afines con perfil administrativo.

Diplomado en Habilidades Financieras, enfocado en desarrollar competencias clave para la toma de decisiones financieras informadas, la gestión de recursos y la planificación financiera. Está dirigido a egresados de administración, negocios internacionales, contador público y carreras con perfil financiero.

Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas, el cual brinda una comprensión integral de los procesos aduaneros, las regulaciones internacionales y las estrategias para la gestión eficaz del comercio exterior, así como para optimizar operaciones y cumplir con las normativas vigentes. Está dirigido a egresados de negocios internacionales y carreras con perfil de gestión aduanera.