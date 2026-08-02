Vecinos bloquean acceso a libramiento poniente

La madrugada del domingo, los inconformes atravesaron vehículos en el bulevar Loma Real, a la altura de la caseta de cobro, para bloquear la circulación

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Habitantes de colonias aledañas al libramiento poniente de Tampico, bloquearon el acceso a esa vía rapida, en protesta por los constantes apagones que se presentan en sus viviendas.

Los afectados son residentes de las colonias Echeverría, fraccionamiento Diamante, Fernando San Pedro, entre otros.

La madrugada del domingo, los inconformes atravesaron vehículos en el bulevar Loma Real, a la altura de la caseta de cobro, para bloquear la circulación.

Señalaron que los cortes en el suministro se presentan hasta tres veces por semana.

Debido a que la CFE no ha intervenido pese a los diferentes reportes ciudadanos, decidieron tomar esa medida.

Ante la falta de energía eléctrica, las familias sufren los intensos calores que se registran desde hace varias semanas.