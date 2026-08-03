Adiós al efectivo: Tamaulipas alista tarjeta electrónica para subir al camión

El subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, informó que durante 2027 se proyecta arrancar un plan piloto en Ciudad Victoria, donde los usuarios utilizarían una tarjeta electrónica para cubrir el costo del pasaje

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Sacar monedas para pagar el camión podría convertirse pronto en cosa del pasado, pues el Gobierno de Tamaulipas afina un sistema de prepago para el transporte público que busca transformar la operación de las rutas urbanas y abrir la puerta a una renovación más profunda del servicio.

El subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, informó que durante 2027 se proyecta arrancar un plan piloto en Ciudad Victoria, donde los usuarios utilizarían una tarjeta electrónica para cubrir el costo del pasaje sin necesidad de entregar efectivo al operador.

La apuesta oficial no solo busca agilizar el abordaje de pasajeros, sino también transparentar el manejo de los ingresos generados por las unidades, un tema que, reconoció, ha dificultado avanzar en la modernización del sector.

“Si Dios quiere, el próximo año estaríamos viendo la forma de implementar el prepago”, señaló el funcionario al explicar que el sistema operará mediante lectores electrónicos instalados en cada unidad.

De acuerdo con el proyecto, las tarjetas podrán adquirirse y recargarse en establecimientos comerciales autorizados, permitiendo que el cobro del servicio se realice de manera automática al momento de abordar.

Y también, Núñez Montelongo explicó que al eliminar el manejo de dinero en efectivo, se tendrá un mayor control sobre los ingresos del transporte público, ya que actualmente no todo lo recaudado llega directamente a los concesionarios.

Además, destacó que el esquema permitirá centralizar los recursos en una sola plataforma de administración para posteriormente distribuirlos entre los concesionarios, reduciendo prácticas de competencia entre operadores por captar más pasajeros.

El funcionario afirmó que este modelo también tendría un impacto positivo en la seguridad vial, al disminuir conductas asociadas a la búsqueda de pasaje, como los excesos de velocidad o maniobras de riesgo.

Para poner a prueba el sistema, el Gobierno estatal eligió a Ciudad Victoria debido a que cuenta con poco más de 200 unidades de transporte público, una escala que permitirá realizar ajustes operativos antes de llevar el programa a ciudades con una mayor demanda.

La intención es que, una vez evaluados los resultados, el esquema de prepago se extienda a Reynosa y posteriormente a la zona sur del estado, integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde se concentra una parte importante de la movilidad urbana de Tamaulipas.