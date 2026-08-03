Investigan cinco nuevas denuncias contra personal de la Academia Militarizada Doenitz

Las querellas fueron interpuestas por menores de edad y señalan a distintos integrantes del personal de la institución, por hechos ajenos a la carpeta de investigación integrada por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Al menos cinco denuncias adicionales presentadas por alumnos y ex alumnos de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero son investigadas por las autoridades, confirmó la presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López.

La magistrada explicó que las querellas fueron interpuestas por menores de edad y señalan a distintos integrantes del personal de la institución, por hechos ajenos a la carpeta de investigación integrada por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

“Hay otras denuncias de otros jóvenes, menores también, tal vez, pero que señalan a otros responsables. En este momento tenemos conocimiento que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que sucedía en esta institución”, declaró.

Precisó que cada una de estas denuncias sigue su propio curso legal y se analiza de manera independiente al proceso penal que se desarrolla por la muerte de la adolescente.

Respecto al proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, Contreras López reiteró el respaldo institucional a la jueza de control encargada del caso, al asegurar que sus resoluciones se encuentran sustentadas en las pruebas contenidas en la carpeta de investigación.

Asimismo, descartó que exista algún vínculo familiar entre la juzgadora y las personas imputadas, como se difundió en redes sociales.

“Dada la delicadeza de todo lo acontecido y de los hechos que se contienen en la carpeta de investigación y que se han desahogado en el juicio, hay elementos suficientes y nosotros respaldamos las decisiones que se han tomado por parte de la persona juzgadora”, afirmó.

La presidenta del Poder Judicial subrayó que la institución tiene la responsabilidad de garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas, con el propósito de que las resoluciones sean sólidas y permitan hacer justicia a Dafne y a su familia.

Contreras López enfatizó que las decisiones judiciales deben sustentarse exclusivamente en los elementos de prueba incorporados al expediente y no en las versiones que circulan en plataformas digitales.

“La verdad jurídica es lo que se está analizando, lo que está llevando a la justicia a los responsables; hay datos suficientes para respaldar las decisiones que se están tomando hasta este momento”, sostuvo.

Finalmente, recordó que las resoluciones emitidas durante el proceso pueden ser revisadas mediante los mecanismos previstos por la ley y que cualquier inconformidad será analizada por el Tribunal de Disciplina Judicial y, en su caso, por las instancias jurisdiccionales correspondientes.