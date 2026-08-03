León asegurado en Matamoros podría llegar al Zoológico de Tamatán

Será Profepa la instancia que determine cuál es el recinto más adecuado para garantizar el bienestar del león, una vez que concluya la revisión veterinaria

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

El Zoológico de Tamatán cuenta con la capacidad e infraestructura necesarias para recibir al león asegurado este lunes en una vivienda abandonada de Matamoros, aunque la decisión dependerá de la evaluación que realice la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre el estado físico y las condiciones del ejemplar.

Luego del operativo desplegado en la colonia México de Matamoros, donde autoridades localizaron un león de entre dos y tres años de edad al interior de un inmueble deshabitado, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, señaló que corresponde a Profepa determinar el manejo y destino del felino.

Explicó que la dependencia estatal acompaña este tipo de casos, pero la manipulación, aseguramiento y disposición final de ejemplares de vida silvestre son facultades de la autoridad federal.

“Profepa es quien tiene que autorizar cualquier manipulación del animal. Se hace la denuncia y se atiende; si nos llega a nosotros, trabajamos de manera coordinada con ellos para darle seguimiento al caso”, indicó.

Respecto a la posibilidad de que el ejemplar sea trasladado al Zoológico de Tamatán, Becker Hernández afirmó que el recinto sí tiene condiciones para albergarlo temporal o permanentemente, aunque primero deberá conocerse el diagnóstico que emitan los especialistas.

“Sí tienen condiciones para recibirlo, pero hay que ver la calidad y el estado en el que pueda venir el animal, para determinar si puede reintegrarse o si debe ser enviado a algún otro lugar”, declaró.

El funcionario agregó que será Profepa la instancia que determine cuál es el recinto más adecuado para garantizar el bienestar del león, una vez que concluya la revisión veterinaria y se conozcan las condiciones en las que fue mantenido.

El aseguramiento del felino provocó un amplio despliegue de elementos de la Secretaría de Marina, Sedena, Bomberos y personal de Medio Ambiente municipal, quienes resguardaron el área mientras se esperaba la llegada de inspectores federales para realizar la valoración correspondiente.