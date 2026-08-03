¿Ofrecen en internet ‘refinerías’ para el huachicol?

El más reciente registro ocurrió el pasado 24 de julio en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades desmantelaron dos instalaciones mayores

Staff

Ciudad de México.- El reciente aseguramiento de un megacomplejo de refinación ilegal en Reynosa, Tamaulipas, confirma la evolución del robo de combustible en México, que ya no se limita a la extracción rústica mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex.

Hoy en día, los grupos criminales operan verdaderas minirrefinerías con infraestructura industrial pesada capaces de procesar millones de litros de hidrocarburo para producir algunos productos terminados que son comercializados en el mercado ilegal.

Un análisis de los golpes más significativos asestados por las fuerzas federales entre 2019 y 2026 revela un patrón de sofisticación técnica y logística que se extiende por al menos 6 estados del país.

El más reciente registro ocurrió el pasado 24 de julio en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades desmantelaron dos instalaciones mayores: la principal, ubicada en la Brecha El Becerro, que operaba a sólo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional.

En este sitio se incautó la cifra récord de 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo.

La otra planta de destilación clandestina se ubicaba en un predio alterno de la misma ciudad. Ahí se aseguraron 109 mil 400 litros de hidrocarburo.

CENTROS DE PROCESAMIENTO

A raíz de este caso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el pasado viernes que las refinerías clandestinas incautadas por huachicol, como la de Reynosa, Tamaulipas, no se pueden denominar como tal, sino como centros de procesamiento.

“No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería, que lleva procesos bastante complejos”, explicó la mandataria.

Pero los aseguramientos de infraestructura para refinar combustible a pequeña escala no son nuevos. Existen reportes que datan desde 2022.

ROSARIO DE CASOS

El 8 de septiembre de 2022 se tiene reporte del aseguramiento de una destilería ilegal en un predio rural colindante con Michoacán, con 85 mil litros de crudo y gasolinas. El lugar se ubicaba en un área rural de Degollado, Jalisco.

El 14 de mayo de 2023 se ubicó un patio de almacenamiento y destilación artesanal en un parque industrial ejidal, donde se recuperaron 120 mil litros de hidrocarburo robado en el municipio de García, en Nuevo León.

El 18 de junio de 2025, autoridades federales aseguraron en Coatzacoalcos, Veracruz, una instalación empleada como refinería a pequeña escala, con equipo capaz de separar combustibles y tuberías para su traslado, todo ello sin cumplir con las normas de seguridad para el manejo de estas sustancias ni contar con los permisos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la planta era capaz de producir diesel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin permisos y representaba un riesgo para los ecosistemas locales.

El 30 de septiembre de 2025, en San Juan del Río, Querétaro, se localizó un centro de procesamiento y destilación que operaba oculto bajo la fachada de una planta de reciclaje (el volumen incautado no fue especificado debido al estado del procesamiento).

Mientras que el 5 de noviembre de 2025, el gobierno federal desmanteló una minirrefinería en una zona ejidal aledaña con 250 mil litros de diesel y crudo listos para su comercialización.

Este cambio de estrategia delincuencial ha permitido a los criminales montar torres de destilación en zonas industriales o ejidos apartados. Las organizaciones delictivas logran limpiar el crudo extraído de los ductos de Pemex y convertirlo en diesel y gasolinas de bajo octanaje.

Estas actividades frecuentemente se camuflan detrás de negocios legítimos de reciclaje, pensiones de tráileres o chatarreras para justificar el flujo constante de camiones cisterna.

Los datos públicos señalan que antes de 2022, los grupos criminales no procesaban ni refinaban a los niveles que se registran actualmente: los operativos en los años previos se concentraban principalmente en la distribución masiva, es el caso de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (21 de noviembre de 2021), donde se desmanteló un centro de almacenamiento y rebombeo en la localidad de Almoloya con 56 mil litros. Asimismo, meses después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo (12 de marzo de 2019), se aseguró un predio despoblado con 40 mil litros de gasolina ya refinada.

La proliferación de estos complejos está ligada a la apertura de un mercado en la web que vende dicha infraestructura a la vista de todos y no ha sido regulada.

LLEVE SU REFINERÍA

Investigaciones del periódico El Universal revelaron que plataformas globales de comercio electrónico —como el consorcio chino Alibaba Group— ofertan catálogos de minirrefinerías de petróleo con columnas de destilación cuyos precios oscilan entre los 2 mil 500 y los 700 mil dólares, dependiendo de su escala y capacidad de producción.

El vacío legal en la Ley de Hidrocarburos mexicana y la falta de regulación permiten la compra de estas instalaciones sin ninguna consecuencia legal.

La legislación vigente regula la construcción y la operación de refinerías en términos generales, pero no contempla las dimensiones de una minirrefinería ni restringe la compra, importación o transportación de estas maquinarias industriales en las aduanas.

Al no ser catalogadas como armas o sustancias prohibidas, los grupos delictivos aprovechan su capacidad económica para importarlas desarmadas de forma legal, requiriendo apenas unos días para montarlas y dejarlas operando en la clandestinidad.

Expertos de seguridad quienes pidieron el anonimato indican que no está prohibido adquirir la infraestructura de una minirrefinería. “Si tienes, por ejemplo, 40 mil dólares la pagas, la mandan por barco desarmada, tarda en llegar entre mes y medio a cuatro meses, obviamente en aduanas ven los tubos, llega al domicilio con liberación aduanal… Ya si la pueden montar es problema del comprador y no se cae en ningún delito”.

El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que no es difícil comprar las plantas de refinación que se venden en Alibaba.com y otras plataformas, y puntualizó que en otros países no hay restricciones para la adquisición y operación de este tipo de minirrefinerías.

“Mucho depende de la capacidad de producción que quieran, pero una minirrefinería básica se encuentra en 2 mil 500 dólares y una más grande, entre 40 mil y 80 mil dólares”, argumentó.

El investigador precisó que para la instalación se necesitan ingenieros en petroquímica, “así como comprar la planta y uno sólo ponerse a operar, porque…leer el manual es imposible”.

Lo que la federación no ha logrado fortalecer es la capacidad de inteligencia en los decomisos de minirrefinerías, pues en todos los casos, los aseguramientos materiales se ejecutan en predios abandonados y bajo la constante de cero personas detenidas.