Un ‘contreras’ se estampa en coche

Su unidad quedó destrozada en el lugar, mientras que el conductor del automóvil, lejos de detenerse a prestar auxilio, escapó del sitio

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un motociclista resultó lesionado durante los primeros minutos de este domingo, luego de impactarse contra un automóvil en el cruce de las calles Abasolo y Siete, en el primer cuadro de la ciudad. El conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga tras el accidente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven, de entre 20 y 25 años, circulaba en sentido contrario sobre la calle Siete —cuya dirección oficial es de sur a norte— y a exceso de velocidad.

Al llegar a la intersección con Abasolo, omitió la señal de alto correspondiente y se estrelló contra el costado de un automóvil que se desplazaba en dirección de oriente a poniente con el derecho de paso.

El impacto proyectó al motociclista contra el pavimento.

Su unidad quedó destrozada en el lugar, mientras que el conductor del automóvil, lejos de detenerse a prestar auxilio, escapó del sitio.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar y brindaron atención al herido, quien presentaba una lesión en la rodilla derecha y múltiples golpes en los brazos.

Tras la valoración, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal fueron los primeros en llegar al sitio; posteriormente, dieron aviso a las autoridades de Tránsito municipal para que tomaran conocimiento de los hechos y deslindaran responsabilidades.