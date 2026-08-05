Codhet inspeccionará escuelas con prácticas militarizadas para prevenir violencia contra estudiantes

Las revisiones incluirán el análisis de las condiciones en que se desarrollan las actividades escolares y el cumplimiento de las normas que protegen la integridad de los estudiantes

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) iniciará este mes una serie de inspecciones en los planteles que operan con formación o prácticas militarizadas, con el propósito de verificar que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes y prevenir cualquier forma de violencia.

La presidenta del organismo, Taide Garza Guerra, informó que ya se acordó el despliegue de visitadores hacia estas instituciones para revisar las condiciones en las que reciben instrucción los estudiantes y detectar posibles casos de maltrato físico, psicológico o emocional.

“Lo primero es que se evite la violencia y el maltrato físico. La educación militarizada, como tal, no existe y no tiene razón de ser”, afirmó.

De acuerdo con la ombudsperson estatal, la Codhet tiene identificadas al menos cuatro instituciones que operan bajo este esquema o con prácticas similares, ubicadas presuntamente en Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Reynosa.

No obstante, precisó que antes de iniciar las visitas se corroborará la ubicación y situación jurídica de cada plantel para garantizar que las inspecciones se realicen en los centros correspondientes.

Las revisiones incluirán el análisis de las condiciones en que se desarrollan las actividades escolares y el cumplimiento de las normas que protegen la integridad de los estudiantes.