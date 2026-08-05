Convocan marcha para exigir libertad de Octavio Leal Moncada

Leal Moncada, de 83 años y conocido también como "El Profe" fue detenido el 28 de junio pasado por fuerzas federales, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Staff

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, se anunció una marcha para este sábado 8 de agosto sobre la carretera nacional, en la que los participantes solicitarán la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Cívica «Pedro J. Méndez».

De acuerdo con la convocatoria, la movilización dará inicio a las 8:00 horas a la altura del negocio conocido como «El Tille», ubicado cerca de El Barretal con dirección hacia Monterrey. Se prevé la participación de habitantes de distintas comunidades de la zona centro de Tamaulipas.

Leal Moncada, de 83 años y conocido también como «El Profe» fue detenido el 28 de junio pasado por fuerzas federales, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades no informaron de manera oficial el delito por el que fue puesto a disposición, pero días después, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) aclaró que no tuvo participación en el arresto y precisó que este obedeció a una orden emitida por un juez federal en Sonora, relacionada con una causa por delincuencia organizada vinculada con secuestro.

Leal Moncada fundó en 2010 la Columna Cívica «Pedro J. Méndez», que ahora tiene presencia en municipios como San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, San Nicolás, Padilla y Güémez.

Esta no es la primera vez que Leal Moncada enfrenta un proceso judicial. En julio de 2022 fue detenido en Monterrey, Nuevo León, señalado como presunto responsable de homicidio doloso; meses después, en noviembre de ese año, un magistrado de la Sala Regional de Victoria revocó el auto de formal prisión que un juez estatal había dictado en su contra.