Correlón le parte el auto y la cabeza

Un joven conductor no respeta el alto e impacta a la víctima, ésta sin control estrella su coche contra un poste de concreto y tuvo que ser hospitalizada

Por Alfredo Peña

Fotos Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados la mañana de este martes luego de que un joven conductor omitió el alto obligatorio y provocó un fuerte accidente en el cruce de las calles 28 y Felipe Berriozábal.

El reporte se registró alrededor de las 9:00 horas.

Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia al ver que el copiloto de uno de los vehículos, un hombre de entre 50 y 55 años, presentaba una herida profunda en la región craneal y sangraba abundantemente.

Minutos después arribaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes trasladaron de inmediato al lesionado a un hospital.

La mujer herida permaneció en el lugar para ser valorada.

De acuerdo con los primeros peritajes, la pareja viajaba en un Nissan Sentra, modelo antiguo, con placas de Tamaulipas, y circulaba de oriente a poniente sobre la calle Felipe Berriozábal.

Al mismo tiempo, un joven tripulaba un Chevrolet Malibú de sur a norte por la calle 28.

Al llegar a la intersección, el conductor del Malibú olvidó hacer el alto y golpeó al Sentra en el costado izquierdo. Ambas unidades quedaron sin control y terminaron por impactarse contra un poste de concreto.

Oficiales de Tránsito Local acudieron para tomar conocimiento de los hechos e invitaron a los involucrados a intentar llegar a un acuerdo, ya que los daños materiales fueron de consideración.