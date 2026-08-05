Da trancazo de de 70 mil pesos

Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades que acudieron al lugar descartaron que hubiera personas lesionadas

Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un comerciante sufrió daños materiales por unos 70 mil pesos luego de que una camioneta que intentó ganarle el paso provocara un fuerte choque en el cruce de las calles 27 y Mariano Matamoros.

El accidente se registró alrededor de las 16:00 horas, cuando una mujer que conducía una camioneta Volkswagen de modelo reciente circulaba de oriente a poniente sobre Mariano Matamoros.

Al llegar a la intersección con la calle 27, trató de atravesar los carriles que corren de norte a sur, pero no lo logró y fue impactada por una camioneta Jeep que manejaba el comerciante.

Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades que acudieron al lugar descartaron que hubiera personas lesionadas.

La conductora, señalada como presunta responsable, y el comerciante afectado decidieron llegar a un acuerdo, ya que la unidad de la mujer contaba con seguro.