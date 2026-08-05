Imprudencia provoca choque en carretera

De inmediato se trasladaron paramédicos al lugar para atender a los ocupantes de una camioneta Honda de modelo reciente

Por Alfredo Peña

Foto: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Dos personas resultaron lesionadas este martes en un choque registrado en el kilómetro 14 de la carretera Soto la Marina, luego de que la camioneta en la que viajaban omitiera un alto y fuera impactada por otra unidad.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas recibió el reporte alrededor de las 10:00 horas.

De inmediato se trasladaron paramédicos al lugar para atender a los ocupantes de una camioneta Honda de modelo reciente.

Los tripulantes forman parte de una familia que viajaba en el vehículo. Tras la valoración médica, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que fueron atendidos en el sitio.

De acuerdo con el informe, la familia había tomado una desviación para incorporarse a la carretera Zaragoza.

Al intentar cruzar la carretera federal, el conductor de la Honda no respetó la señal de alto obligatorio, por lo que la unidad fue impactada por una camioneta pickup de modelo antiguo, en la que viajaban dos trabajadores.

La pickup circulaba de sur a norte con dirección a Victoria. La Honda fue la unidad que sufrió los daños más severos.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional se presentaron para tomar conocimiento de los hechos e invitar a los involucrados a llegar a un acuerdo.