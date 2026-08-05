Impulsa Nuevo Laredo energía limpia en el Centro Cultural

El gobierno municipal invirtió más de 20 millones de pesos en un sistema fotovoltaico que permitirá reducir hasta en un 50 por ciento el consumo de energía eléctrica en el Centro Cultural

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EXPRESO-LA RAZON

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, puso en marcha el Sistema de Energía Solar Fotovoltaica del Centro Cultural, proyecto con el que el municipio fortalece su infraestructura sustentable y se posiciona como referente en la implementación de energías limpias en Tamaulipas.

La obra requirió una inversión de 20 millones 47 mil 75 pesos y permitirá generar un ahorro de hasta el 50 por ciento en el consumo de energía eléctrica del recinto, mediante la incorporación de tecnología de generación de energía renovable.

«Ésta es la visión con la que seguimos transformando a Nuevo Laredo: un gobierno que apuesta por la innovación, la sustentabilidad y el uso responsable de los recursos públicos para construir una ciudad más moderna, competitiva y preparada para el futuro», afirmó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal señaló que el proyecto fortalece el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo sostenible, la reducción del gasto operativo y la modernización de la infraestructura pública.

«Así es como trabaja el Gobierno de la Transformación, dando resultados y priorizando siempre a los ciudadanos, con obras e instalaciones de calidad para que todos nos sintamos parte de nuestra ciudad y de nuestra comunidad», expresó.

La alcaldesa informó que fueron instalados 890 paneles solares, además de un sistema fotovoltaico conformado por 750 módulos de 620 watts, así como cimentación con pilotes y pedestales para soportar la estructura.

Como parte de las mejoras al Centro Cultural, también se rehabilitó el sistema de Unidades Manejadoras de Aire (UMAS), con una inversión de 4 millones 249 mil 339 pesos en una superficie de 9 mil metros cuadrados. Los trabajos incluyeron la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado central, unidades manejadoras y equipos Fan Coil.

Asimismo, informó que se construyeron baños exteriores para brindar servicio a los deportistas que utilizan la Ruta Jabalí, quienes ahora cuentan con instalaciones sanitarias antes y después de realizar sus actividades.

Con este proyecto, Nuevo Laredo se suma a los municipios que impulsan la transición energética mediante infraestructura pública sustentable, con el objetivo de reducir el impacto ambiental, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia energética