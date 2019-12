Sin gastar, el 54% del recurso federal Empresarios de la CMIC advirtieron que el gobierno federal cerrará el año con un subejercicio importante en Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas se ha aplicado sólo 46% del presupuesto asignado a las dependencias federales, por lo que el presupuesto tiene un subejercicio del 54% este año, advirtió Eduardo Ramírez Leal, presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Construcción.

“Tamaulipas estaba con 5,436 millones de pesos, le bajaron al presupuesto a 5,199 millones de pesos y lleva ejercidos 2,542 millones de pesos al mes de octubre, que es un 46% de presupuesto asignado”.

Añadió Ramírez Leal que para el 2020 hay una reducción del 17%, recibirán 4,470 millones de pesos en dependencias como la SCT, Pemex, CFE y CONAGUA.



“En aportaciones del ramo 33, Tamaulipas traía 1,100 millones de pesos los cuales ejerció el 96% y para el 2020 trae un plus de 3.3% más, serán 1,145 millones de pesos”.

“Este año tuvieron en el Ramo 33, son 1,109 millones de pesos y se gastaron el 93%, la cuestión es que esto lo ejerce el estado, los que están lentos son las dependencias federales”.

Buscan obras hidráulicas

Destacó que hay muchos proyectos que requieren inversión y que muchas veces dependencias como CONAGUA no los tiene en el radar, hace unos cuantos años tiene que no invierte en los diques para que no se vaya el agua, tenemos que concientizar a las autoridades, en este caso con Blanca Jiménez Cisneros, titular de CONAGUA para una visita.

“En enero nos va visitar y tenemos que está listo con este tema junto con el control de inundaciones que no está solucionado”.

Mencionó que no está dentro del listado estos proyectos del agua, está más dirigido al distrito de riego para el cultivo de Tamaulipas, para eso si hay inversión se requiere conservar los canales, hay poco recurso para Tamaulipas, se necesita propiciarlo.

“Tenemos que convencerla que en 2020 necesitamos recursos para esto, ella está consciente, conoce del tema hidráulico pero los recursos están limitadísimos, así que tenemos que buscar que vea que la prioridad sube de nivel”.