El gran amor de Santiago Nieto

El 2020 será un año complicado por la situación económica que se vive en el país y una política errática, lejos la verticalidad de las vías del ferrocarril, por el contrario es tan dispersa como los vientos del futuro aeropuerto en Santa Lucía, atacado por los los cerros que lo rodean.

El crecimiento fue del cero por ciento en el 2019, pero los consejos, sugerencias y asesorías no son tomados en cuenta, los otros datos son los que cuentan al final del año. No habrá cambios en la administración del país, todo seguirá igual, la polarización en la lucha sigue, mientras se mantenga el poder, con la política del hambre compran votos y con las becas celulares y caguamas.

Ante la situación que se prevé para el próximo año, en Tamaulipas se toman medidas para enfrentarla situación económica que se avecina.

Una acción fue la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2020, que se colocó por un estimado de 59 mil 513 millones 542 mil 784 pesos.

En el Congreso del Estado se aprobó un paquete económico y la miscelánea fiscal de acuerdo a los requerimientos y propuestas del Ejecutivo Estatal.

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en su propuesta financiera busca mantener el equilibrio y disciplina de los recursos públicos para que Tamaulipas sostenga el ritmo de crecimiento, así como conservar una política de austeridad en el ejercicio de los recursos.

El mandatario se preocupó por sostener el ritmo por el desarrollo en la entidad, pero esta visto e insistimos que algunos de sus colaboradores no han estado al nivel de las circunstancias y quizá deba comenzar el año renovando particularmente el aparato de finanzas y administrativo, que no supo caminar al ritmo que les marcaron.

En los últimos días de diciembre se habló de cambios en el área de egresos, donde el engrudo estaba batido y no servía para la fabricación de piñatas, aunque muchos querían agarrar a palos a la titular del área.

En Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que arrancará el 2020 con distintas acciones como son obras de pavimentación, limpieza pública y continuar con la gestión de recursos federales y estatales para avanzar en las acciones que requieren los ciudadanos.

“El 2020 será un año mucho mejor para Matamoros porque será de consolidación, del inicio de nuevas obras, pero la culminación de algunas otras que se realizan con la millonaria inversión que aplica la SEDATU”.

Algunas obras en proceso son la Primaria en la colonia 5 de Marzo; la Secundaria en la colonia Lomas de San Juan y la preparatoria en la colonia Las Palmitas en beneficio para las familias que radican en el sur-oriente de Matamoros.

Si para algunos empiezan el 2020 complicado, para otros podría ser de lo peor, como para los 4 ex gobernadores que son perseguidos por la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza SANTIAGO NIETO.

El primero es el ex mandatario de Nuevo León, RODRIGO MEDINA acusado de una triangulación por 3 mil 500 millones de pesos.

Los nombres de los otros ex gobernadores no trascienden, pero hay apuestas a favor del tamaulipeco EGIDIO TORRE CANTÚ, sobre todo cuando existe una investigación abierta por la malversación de seis mil millones de pesos y en donde se involucra al ex tesorero JORGE ABREGO ADAME y su jefe de pagos, JORGE CONTRERAS CHIO.

SANTIAGO NIETO siempre le gusto pasear por Tamaulipas y en especial sintió un gran amor por ciudad Victoria.

