Columnas: IETAM, AL GARETE IETAM, AL GARETE

En la disputa por el control de los

Organismos Públicos Locales

Electorales (OPLE’s), Tamaulipas

será la primera entidad (el año en

curso) donde mida fuerzas Lorenzo

Córdova Vianello con los gobiernos

federal y estatal, pues, en pocos días

más (viernes 10) habrá de ‘autorizar’

la imposición del nuevo consejero

presidente del Instituto Electoral de

Tamaulipas (Ietam).

Y lo haría a su libre arbitrio (en

sesión del Consejo General), enviando,

quizás, a otro ‘extraterrestre’ –como

José Eduardo Hernández Anguiano, o

Miguel Ángel Chávez García, quienes se

‘perdieron’ por no saber ni dónde estaban

parados–, para según él ‘garantizar’

imparcialidad en el manejo de los

procesos comiciales del 2021 y 2022.

¡Ah!, pero eso sí, gastando jugosos

presupuestos en ambas justas aún

cuando se redujo la asignación para el

actual ejercicio fiscal.

El cinco días más los nueve finalistas

(de 51) serán sancionados por el

Consejo General del INE (en la Ciudad

de México); y el día 23 se definirá al

ganador.

Por la posición juegan cinco hombres

y cuatro mujeres.

Estos son: Edgar Iván Arroyo Villarreal,

Ernesto Rendón Aguilar, José

Francisco Salazar Arteaga, Juan José

Guadalupe Ramos Charre y Silvio Brussolo

González; Anel Sánchez Johnson,

Krisna Judith Villado Mejía, María Elena

Rodríguez Salazar y María Concepción

Reyes Reyes.

DESASTRE INSTITUCIONAL

El Instituto Electoral de Tamaulipas

(Ietam), desde hace un lustro, adolece

de credibilidad, a raíz de que

Jesús Eduardo Hernández Anguiano

renunció a casi 25 meses de haber sido

impuesto para ejercer el cargo durante

siete años.

Él arribó a la presidencia el 14 de

septiembre de 2015 y fue obligado a

dimitir el 21 de diciembre de 2017, ante

la Comisión de Vinculación con los Organismos

Públicos Locales (OPLE’s) del INE,

porque en pleno abuso del poder nombró

verticalmente como secretario Ejecutivo

del Ietam a Alfonso Guadalupe Torres

Carrillo, a pesar de tener vínculos con el

Partido Acción Nacional (PAN).

El 31 de diciembre sufrió efectos su

renuncia. Y al frente del Ietam quedó Tania

Gisela Contreras López.

Hernández Anguiano demandó indemnización

por casi dos millones de pesos,

que el Ietam se negó a pagar atendiendo

la resolución del Tribunal Electoral estatal,

pero a favor del demandante falló la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

Al relevo llegó Miguel Ángel Chávez

García, por disposición del INE, el 20 de

febrero de 2018, según para concluir el

periodo legal –hasta el 30 de septiembre

de 2022–, pero éste renunció el 26 de

diciembre de 2018, bajo el trillado argumento

‘motivos de salud’, cuando estaba

en plena marcha un proceso electoral

(elección de diputados locales); y a una

semana de haber tomado protesta a los 65

presidentes de los consejos municipales

(43) y distritales (22).

¿Acaso el fondo real de este asunto fue

porque el Congreso le recortó 170 millones

de pesos al presupuesto del Ietam para el

2019?

¡Vaya usted a saber!

Lo cierto es que el 1 de agosto de 2019

la Comisión de Vinculación del INE designó

como consejera presidenta provisional

(del Ietam) a María de los Ángeles Quintero

Rentería, quien por ley estaba obligada a

convocar a elecciones inmediatas para designar

al relevo. Pero el proceso electoral

en pleno desarrollo le dio pretexto para

ampliar su mandato. Sin embargo ahora,

ésta tercera presidenta del Ietam en un

año, debe entregar la estafeta.

LOS FINALISTAS

Según aprecio, en este hándicap figuran

cuatro finalistas favorecidos por el INE, de

los nueve reconocidos para contender en

la justa determinante.

Todos son licenciados en Derecho.

Y también estimo que son arropados

por Córdova Vianello.

Los pongo a su consideración:

María Concepción Reyes Reyes.- Es

magistrada del Tribunal Electoral de

Tamaulipas. Y su única aportación a la ‘justicia

electoral’ en Tamaulipas, fue contratar

a su cuñada Yadira Esmeralda Rodríguez

Sena como secretaria auxiliar del Tribunal,

bajo sus órdenes, sin importarle hacer gala

de nepotismo.

Ha sido actuario adscrita a la Segunda

Sala Penal del Supremo Tribunal de

Justicia de Tamaulipas; secretaria relatora

adscrita a la Segunda Sala Penal del

Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas;

juez de Primera Instancia Mixto del

Décimo Distrito Judicial en el estado; juez

de Primera Instancia Penal del Séptimo

Distrito Judicial en la entidad; y secretaria

de Estudio y Cuenta adscrita a la presidencia

del Tribunal Electoral del Poder Judicial

del Estado (a la fecha).

Juan José Guadalupe Ramos Charre.-

Actualmente es vocal ejecutivo de la Junta

distrital del INE en Tampico, apoyado por

Olga Alicia Castro Ramírez (vocal ejecutivo

de la Junta local del INE en Tamaulipas),

quien ha comentado al interior del instituto

que lo está apoyando para que sea

presidente del Ietam, ya que esta vez sí

llegó a la etapa de entrevistas, porque

en las dos ocasiones anteriores que

concursó no fue capaz de pasar la etapa

de ensayo.

Ha sido vocal secretario en las

juntas distritales ejecutivas de Oaxaca

y Tamaulipas –del (otrora) IFE–, y

capacitador asistente electoral en dos

ocasiones.

Anel Sánchez Johnson.- Ha ejercido

libremente la abogacía; fue directora

nacional del Programa Paisano; directora

de área en el Instituto Nacional de

Migración (INM); directora administrativa

de Archivo y Acciones de Transparencia

y Combate a la Corrupción, y

asesora en la Subsecretaría de Población,

Migración y Asuntos Religiosos

–en la Secretaría de Gobernación–,

bajo la batuta del priista Humberto

Roque Villanueva.

Ernesto Rendón Aguilar.- Es jubilado

del INE (mismo caso que Miguel Ángel

Chávez García), pero además, actualmente,

radica en la Ciudad de México,

ocupando un cargo en el Gobierno

Federal, y poco o nulo conocimiento

tiene del acontecer tamaulipeco.

Esta situación como usted puede

apreciar, parece inverosímil en

estos días, ya que parece increíble que

cuando el presidente Andrés Manuel

López Obrador pretende limpiar de

lastres a las OPLE’s, el propio

Córdova Vianello, en su rebeldía,

pretenda nombrar personajes

que no radican en el estado, y, en

consecuencia, ignoren todo sobre

Tamaulipas.

En fin, habrá qué ver hasta donde

el INE se sale con la suya y por

qué los gobiernos federal y estatal

no han actuado en consecuencia

pa’ impedir más imposiciones de

Lorenzo.

VOLUNTAD

GUBERNAMENTAL

El gobernador Francisco Javier

García Cabeza de Vaca se mantiene

firme en su oferta de recuperar a

seguridad.

Y por eso cotidianamente

atiende el flagelo, con acciones

humanistas, por estar convencido

que sólo reconstruyendo el tejido

social la paz podrá lograrse, por

lo cual procura brindar asistencia

a las comunidades que más son

lastimadas.

Así lo expuso en su cuenta

twitter: “Tras los ataques cobardes

por parte del Cártel del Noreste

en Nuevo Laredo, el gobierno de

Tamaulipas no bajará la guardia y

seguirá actuando con firmeza en

contra de los delincuentes”.