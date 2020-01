Rusia gana todo en campeonato de patinaje por primera vez en 14 años

View this post on Instagram

🔢 Standings for the Ladies after the Short Program at the European Championships: 1️⃣ @aliona_officialnew 🇷🇺 2️⃣ @anna__shcherbakova_ 🇷🇺 3️⃣ @avtrusova 🇷🇺 . . #EuroFigure #FigureSkating