Conoce a los tres mexicanos nominados al Óscar En la premiación de los Óscar, podremos ver el nombre de tres mexicanos que hoy competirán por la estatuilla dorada

Los Ángeles.- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumple, hoy por fin será la tan esperada entrega de los Premios Óscar, la cita es en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California; esta es la edición numero 92 y promete ser una de las mejores.

La emoción se acrecenta más ya que en la premiación podremos ver el nombre de tres mexicanos que el próximo domingo competirán por la estatuilla dorada, nombres como los de Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto y Gastón Pavlovich, resonaran en el escenario de los Óscar esta noche.

La mexicoestadounidense Mayes Rubeo, quien fue seleccionada por su trabajo en ‘Jojo Rabbit’, se encuentra nominada en la categoría de diseño de vestuario, mientras que el director de fotografía Rodrigo Prieto también está nominado, pero es por su trabajo en ‘El Irlandés’, dirigida por Martin Scorsese, por último, pero no menos importante esta el sonorense Gastón Pavlovich por la misma película, aunque lo veremos en la lista de productores.

Mayes C. Rubeo

Mayes Rubeo, nació en 1962 en México, estudió diseño de disfraces en Los Ángeles, California, e inició su carrera profesional muy joven. Su trabajo lo conocimos en Apocalypto (2006). Posteriormente trabajo en Avatar (2009), World War Z (2013), Thor: Ragnarok (2017), entre otras, según lo informado por el portal Tikitakas.

Rubeo competirá por Mejor Diseño de Vestuario, gracias a su trabajo en el largometraje ‘Jojo Rabbit’, dirigida por Taika Waititi, la cual se encuentra ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto ha trabajado con grandes directores en lo que se encuentran: Curtis Hanson (8 Mile), Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos), Oliver Stone con los documentales: comandante, sobre Fidel Castro, y Persona Non Grata. También participó en la cinta protagonizada por Salma Hayek, sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, con Alejandro González Iñárritu (Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful) y demás.

El fotógrafo se encuentra nominado en la categoría de Mejor Fotografía por la película ‘El irlandés’, de Martin Scorsese, Sin embargo, esta sería la tercera vez que competirá una estatuilla dorada (Brokeback Mountain, Silence y The Wolf of Wall Street).

Actualmente es socio de American Society of Cinematographers (A.S.C.) y de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos (A.M.C.).

Gastón Pavlovich

Al productor, lo conocimos por los filmes: El estudiante (2009), Hologram for the King, protagonizada por Tom Hanks, Sun Dogs (2017) y The Irishman, nominada a 10 premios.