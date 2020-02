Es oficial, Rayados confirmó traspaso de Pizarro al Inter Miami Pizarro no jugó en la Copa MX y este miércoles ya no entrenó.

NUEVO LEÓN.- La novela de Rodolfo Pizarro terminó, el Inter de Miami hizo la transferencia a Rayados por el pago de la cláusula de rescisión de contrato incluyendo impuestos, por lo que el mexicano se convirtió oficialmente en refuerzo del club de la MLS.

La cantidad que tuvo que desembolsar el equipo de Estados Unidos fue de casi 20 millones de dólares (19.6 mdd); la transacción había tardado debido a que Inter no accedía a pagar impuestos, pero finalmente lo hizo.

El club regio lo hizo oficial y Pizarro iniciará su aventura en la MLS bajo el mando de Diego Alonso, competirá en la Conferencia Este con el equipo de David Beckham, quien le habría prometido llevarlo a Europa si triunfa en su escuadra. Mientras tanto, se enfrentará a Carlos Vela el 1 de marzo, cuando jueguen ante LAFC y el 14 de marzo contra Chicharito y Jonathan dos Santos, cuando reciban en Florida al Galaxy.

Monterrey por su parte se queda agradecido por lo que rindió el jugador, en su estancia jugó 64 partidos, anotó nueve goles y dio seis asistencias desde que llegó como refuerzo para el Apertura 2018, cuando se hablaba de que el jugador quería emigrar a Europa y no estaba de acuerdo con su traspaso.

Finalmente, Pizarro llegó a la Pandilla con quien conquistó la Concachampions 2019 y el Apertura 2019, y aunque dijo iba por el bicampeonato con Rayados, su decisión fue salir para ganar más de cuatro millones de dólares.

El jugador había recibido la semana pasada el permiso de no entrenar con el equipo, pero al no darse el pago, fue obligado a jugar ante León de cambio; mientras que este lunes viajó para jugar la Copa MX frente a Santos y de último momento pidió no ver acción.

Antonio Mohamed le concedió el no ser tomado en cuenta, puesto que vio que Pizarro ya no estaba con su mentalidad puesta en Rayados, pues me habían hecho saber que regresando a tierra regia, se haría el trámite correspondiente y así fue.

Rodolfo ya no entrenó este miércoles, acudió más tarde a El Barrial por sus cosas y en el transcurso del día se hizo oficial su salida del equipo albiazul.

La directiva de Rayados lanzó un comunicado donde detalla la salida del jugador.

«El día de hoy se recibió en nuestras oficinas la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Futbol Monterrey Rayados, ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami.

«Deseamos éxito a Rodolfo en sus futuros proyectos.

«Atentamente: Club de Futbol Monterrey Rayados».

