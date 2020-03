Columnas: Confesionario AMLO ‘INFECTADO’…

No han sido días buenos para nadie en México, creo que ni en el mundo, pero a quien hasta hace unas semanas se creía invencible, acorazado e inmune a críticas, Andrés Manuel López Obrador las últimas jornadas han sido una pesadilla.

Así es mis queridos boes, por 15 meses, AMLO mantuvo índices de aprobación sorprendentes, pese a que el país no crecía, sino lo contrario, la inseguridad no bajaba sino se iba a niveles récord y nada parecía minar la popularidad de López Obrador quien llegó al poder igual con un nivel de apoyo atrasador, lo mismo que su partido MORENA.

Hoy con el Covid-19 encima, con pronósticos de recesión que llevarían a la economía a perder más del 3 por ciento en el 2020, con un cúmulo de eventos que en otro momento parecerían chistosos y hoy son vistos como ridículos, el tabasqueño tiene calificaciones que lo presentan tan débil como sus antecesores de ‘la mafia del poder’

La encuestadora Grupo de Economistas y Asociados en conjunto con Investigaciones Sociales Aplicadas; es decir GEA/ISA publicó su más reciente estudio sobre la popularidad de AMLO y los resultados son reveladores.

Por primera vez desde que lo miden cuando inició el mandato allá en diciembre de 2018, los números muestran que ya no cuenta con el apoyo mayoritario de los mexicanos. El pueblo bueno lo ha comenzado a abandonar por estampidas.

Según la encuesta que se terminó de procesar el 20 de marzo; es decir la semana pasada, cuando se preguntó si se aprobaba o desaprobada la labor de López Obrador como presidente de la República, solo el 47 por ciento contestó aprobatoriamente.

A la misma pregunta en junio del año pasado; es decir hace menos de 9 meses, el 66 por ciento decía que aprobaba la gestión de López Obrador.

La caída ha sido paulatina, pero en lo que va de este año se ha ido a pique de manera acelerada, porque si bien en los últimos 9 meses ha perdido 19 puntos, de diciembre pasado al 20 de marzo perdió 10 puntos de 57 por ciento a 47 por ciento.

En el estudio queda de manifiesto que en México y en torno al gobierno de AMLO ha crédito la preocupación y el enojo, mientras cae la esperanza.

Hace un año, según la encuesta de GEA/ISA, en marzo del 2019 el 60 por ciento de los mexicanos sentía que el país iba por el rumbo correcto con el gobierno de AMLO, hoy ese porcentaje se ha caído al 37 por ciento.

Mientras que en el mismo lapso, los que contestaron que vamos por el rumbo equivocado subió del 25 al 48 por ciento.

Y por los mismos niveles ha caído la opinión que tienen los mexicanos sobre el partido de López Obrador.

Pero no ha sido la única encuesta que revela los bajos índices de popularidad o aprobación del tabasqueño que vive en Palacio Nacional, porque en el AMLOtrakingpoll que publica de lunes a viernes el diario El Economista y que realiza Consulta Mitofsky ayer apareció con 50.2 de aprobación.

Arias Consultores advertía en su encuesta de marzo y que dio a conocer la semana pasada indicaba que en sus números el presidente también había cruzado la frontera del 50 por ciento de apoyo de los mexicanos.

Según Arias, en marzo AMLO cayó al 43.4 por ciento de aprobación, mientras que el 47.6 por ciento había contestado que desaprobaba lo que va de su gobierno.

Obviamente México atraviesa momentos sumamente difíciles por la pandemia del Covid-19, por la guerra de precios del petróleo que hizo caer a la mezcla mexicana hasta por debajo de los 15 dólares, cuando AMLO y los suyos lo presupuestaron a 49 dólares.

Ayer intercambió mensajes nada amistosos con los empresarios que hace 15 días parecían alineados a su gobierno, porque ante la crisis que ya está quebrando empresas y el SOS que lanzaron para obtener apoyos, López Obrador dijo que no habría rescates, que no habría condonaciones de impuestos y ni siquiera aplazamiento en el pago de los mismos.

Caras largas de los empresarios ayer y supongo que la tensión va a continuar con el presidente y eso no avisora nada bueno.

Por otro lado, López Obrador ha sido blanco de burlas en el mundo por sus ocurrencias mañaneras y sobre todo por cómo ha tomado la emergencia del Coronavirus.

Se rieron de él en muchos periódicos europeos y gringos porque sacó sus estampas religiosas sugiriendo que estas lo salvarían del virus.

Se mofaron de él cuando el subsecretario de salud Hugo López Gatell dijo que tenía una fortaleza moral que lo protegía y evitaba que fuera capaz de contagiar si enfermaba de Coronavirus.

Se burlaron y lo ridiculizaron cuando casi le arranca el cachete a una niña que se negaba a que la besara en una de sus giras en medio de la epidemia.

Insisto, el inquilino del Palacio Nacional no ha tenido buenas noticias, la está pasando mal y créanme si a él no le va bien, quiere decir que a nosotros nos está yendo peor.