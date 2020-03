Columnas: Entre Líneas IGNORAN ADVERTENCIAS

Ciertamente que el coronavirus tiene atrapado en casi todos los sentidos a la sociedad mexicana, no hay un solo día sin que se hable de alguna manera del virus que tiene arrodillado al planeta y a como van las cosas seguramente que el tema será siendo lo más relevante en todas los espacios noticiosos del mundo.

Sin embargo haciendo aunque sea por un momento aun lado el complicadísimo asunto, hay quienes han abordado el comportamiento del presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR esta vez, algunas casas encuestadoras se ocuparon del tema y manifiestan una estrepitosa caída en la aceptación ciudadana de hasta cuatro puntos en comparación a otros meses donde el tabasqueño seguía manteniendo altos índices de popularidad.

Indiscutiblemente han sido sus constantes traspiés emitidos en las ya famosas mañaneras las que han ocasionado una significante caída porcentual sin embargo ha sido principalmente lo que hace y dice fuera del contexto oficial, lo que ha propiciado en cierta manera su debacle popular.

Hace apenas unos días en Oaxaca azuzaba a la población del país para que saliera en plena contingencia a las calles a realizar sus tareas cotidianas siendo como fue, una de las peticiones más criticadas.

A todo esto sin duda se suman las imprudentes acciones cometidas en otros ámbitos que la han válido bajar en el ánimo ciudadano, entre las que destacan sin duda el famoso “culiacanazo”, como olvidar aquel incidente donde se dejó en libertad OVIDIO GUZAMAN LOPEZ hijo del contumaz delincuente confinado en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos JOAQUIN GUZMAN LOERA “el chapo”.

Indudablemente que la noticia de las encuestas debe de tener aterrado al presidente LOPEZ OBRADOR partiendo de la premisa que sí algo realmente le preocupa, es precisamente dejar de estar en la mente de la ciudadanía como parece estar pasando al menos en este momento.

Si el presidente es cauto y prudente cosa que dudamos, debe de modificar cuanto antes su conducta en todos los sentidos si es que no quiere seguir cayendo en las simpatías de millones de mexicanos.

En otras cosas el Gobernador del Estado en Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA tiene dicho que en los días por venir, habrá de anunciar un paquete emergente de estímulos fiscales así como apoyos a los comercios y empelados que viven al día.

En ese sentido gran parte de la comunidad tamaulipeca espera con ansias el anuncio ofrecido por el gobernante tamaulipeco, sin duda, una gran esperanza en medio de esta agudísima crisis provocada por el COVID -19.

En tanto pese a los múltiples pronunciamientos que hacen tanto las distintas autoridades sanitarias como de sus gobernantes respecto a las medidas de prevención contra el contagio del coronavirus, algunas dependencias siguen sin hacer caso a las recomendaciones, algunos “jefes” y “jefas” sigue a ultranza llamado a los trabajadores para que acudan a realizar tal o cual trámite.

En torno al asunto y consultando con las autoridades correspondientes estas indican y alientan a los trabajadores para que denuncien a quienes de manera imprudente y sin razón urgente los llaman a realizar alguna gestión, deben de entender que es una contingencia de salud y no un capricho de los trabajadores para no acudir, así de simple.

En otro punto la desesperación entre la ciudadanía capitalina por la falta de agua ha comenzado a tomar tintes dramáticos, de arranque, decenas de familias en medio de la desesperanza inmovilizan en ocasiones a los camiones repartidores de agua o las llamadas pipas.

La situación lejos de controlarse parece ir más allá, lo más triste del asunto es que las autoridades correspondientes no tienen fecha menos el presupuesto necesario para sofocar la rebelión ciudadana.

Por el momento la COMAPA capitalina ha estado contratando un mayor número de unidades repartidoras de agua lo cual es bueno por donde se le quiera ver, sin embargo al querer tapar un hoy destapan otro este también de dimensiones mayúsculas.

El problema es que hay proveedores que están en lista de espera para que se les pague, luego entonces si esto ocurre, como diablos van hacerle para pagar a los nuevos contratantes, que la autoridad encargada se explique.

Todo ello ocurre sin contar que dentro de la empresa, existen varios personajes que no están haciendo las cosas de manera correcta principalmente en las áreas de operación y finanzas, al tiempo.

En medio de todo esto el Sistema DIF Tamaulipas dentro del marco de las medidas preventivas implemen-tadas por el coronavirus, ha estado entregado miles de despensas a igual número de familias en la entidad haciéndolo casa por casa. Dicho modelo único en el país, atiende a casi tres mil niños, niñas y adolecentes en situación de orfandad, sin duda que el éxito se debe a la preocupación de su titular la señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA.