La situación del coronavirus en el país está controlada, asegura López Obrador Confía en que los mexicanos apliquen las medidas de recomendación para evitar contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía en que los mexicanos apliquen las medidas de recomendación para evitar contagios del coronavirus, es decir cumplir con el protocolo de la Secretaría de Salud.

Exhorto a la población a que respetemos esta medida. Hasta ahora la situación está controlada, no hay ningún desbordamiento de coronavirus. Yo no me puedo aislar, pero me cuidaré», aseguró el mandatario.

Acerca de las medidas aplicadas por el sector privado, señaló que los adultos mayores deberán contar con un permiso de goce de sueldo y sus prestaciones. También habló sobre las unidades hospitalarias para atender los casos en el país.

Hay todo un plan que diariamente se le da seguimiento. Ahorita tenemos lo básico, sin embargo hay un operativo para que todo esté controlado. Se destinarán 17 hospitales sólo para esta emergencia», aseguró.

Si hay calentura, tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si hay dolor de cuerpo o problemas de olfato, hay que ir a revisarse».

¿Habrá recorte en el suministro de agua durante la cuarentena?

No hay que usar todo el tiempo cubrebocas, no hay que agotarlos. Actuemos de manera responsable. Es tiempo de preocuparse por los otros también», dijo.

CON INFORMACIÓN DE DINERO EN IMAGEN