Columnas: Camus, coronavirus y la metáfora de la peste Camus, coronavirus y la metáfora de la peste

Susan Sontag emprendió una

indagación sobre uno de los

temas centrales de la vida

cotidiana: usar las enfermedades

como metáforas de la realidad; es

decir, apelar a los significados de las

enfermedades como irrupción de la

vida sana para caracterizar rupturas

políticas. El cáncer de la corrupción,

la tuberculosis de la maldad.

Ahora hay que agregar una tercera:

la peste como la forma de expansión

social de alguna enfermedad

infecciosa que se trasmite por el

aire y que hace, en los simbolismos

literarios, que las personan caminen

sin problemas y de pronto caigan

muertas.

Nada define mejor el pánico

que la reacción de las personas

a las enfermedades, a veces las

más sencillas y otras casi siempre

las mortales. El Dr. Bernard Rieux

funciona como el hilo narrador de La

Peste (1947), de Albert Camus. A través

de su paciencia, bonhomía, sentido

del deber comienza la inquietud por

el primer mensaje de la tragedia

que se cierne sobre una comunidad

humana: aparecen ratas muertas, un

inició que aparecería como pájaros

muertos en el cuento Un día después

del sábado (1954) de Gabriel García

Márquez; en el primero las ratas

fueron el aviso de que estaba llegando

la peste; en el segundo los pájaros

avisan de la llegada del Judío Errante.

Si Sontag aborda el uso de

enfermedades para retratar

situaciones políticas. ahora la

metáfora del coronavirus puede

iniciar la reflexión sobre una sociedad

desconcertada ante la enfermedad.

Aún en su cifra más escandalosa,

las muertes por el nuevo virus no

alcanzarían ninguna de las pestes

del pasado. En este sentido, el

coronavirus podría funcionar como

la metáfora del miedo a la muerte:

las ciudades despobladas no sólo

por orden gubernamental, sino por

decisión de los ciudadanos, el miedo

a morir como metáfora de la vida.

Nacemos, dice Sontag, con una

“doble ciudadanía”: la del reino de los

sanos y la del reino de los enfermos,

la maldición binaria de nuestra

existencia. El Dr. Rieux combate

la peste y llega hasta el final paradescubrir que después de la peste

sigue la vida y que la vida necesita

olvidarse de las enfermedades. La

dialéctica vida-muerte puede ser el

dinamo que nos hace mover; luchar

contra la muerte y sus enfermedades

como enviadas a la tierra para vivir

siempre luchando contra la muerte.

De manera paradójica, la muerte

define a la vida.

La pandemia del coronavirus en

México ha escalado tensiones sociales

y políticas que parecen olvidar lo

ocurrido en 2009 con la pandemia

H1N1 de fiebre aviar: más de 70 mil

infectados y más de mil 100 muertos.

La reacción gubernamental fue

intensa, al grado de que se llegó a

criticar como sobrerreacción. Hoy

que el presidente López Obrador ha

desdeñado los avisos de peligrosidad

del coronavirus y sigue sus giras de

contacto con la población, la reacción

social y política ha escalado niveles de

crítica.

Lo que queda en el fondo de la

inestabilidad social es la certeza de

que el hombre sigue siendo víctima

de enfermedades conocidas o

desconocidas. La enfermedad nos

hace humanos. Mientras más se

avanza en la búsqueda de alguna

medicina contra el cáncer, otras

enfermedades más volátiles revelan la

fragilidad del cuerpo humano ante su

entorno. El pánico de los habitantes

de la ciudad de Camus se explica

en función de la incapacidad de la

ciencia humana para entender las

enfermedades mortales individuales

–cáncer o tuberculosis– y las

enfermedades masivas como la peste.

El final de La Peste parecería ser

la maldición Camus: la gente baila

de alegría cuando el vacilo de la

enfermedad se diluye como llegó:

en el aire, pero sin entender –saber,

quizá sí– que “el bacilo de la peste

no muere ni desaparece jamás,

que puede permanecer decenios

dormido entre los muebles, en la

ropa, que espera pacientemente en

las alcobas, en las bodegas, en las

maletas, los pañuelos y los papeles,

y que puede llegar un día en que l

peste, para desgracia y enseñanza

de los hombres, despierte a sus ratas

y las mande a morir en una ciudad

dichosa”.

El coronavirus no extinguirá a

la raza humana, pero la hará más

humilde…, o al menos ojalá que

así sea, y que sus efectos vuelvan a

despertar el sentido de la solidaridad

humana que se ha perdido en el

boato de la posmodernidad. La gran

metáfora de la enfermedad tipo peste

radica en el redescubrimiento de que

el ser humano es él y no sus riquezas

o vestimentas y que las enfermedades

prueban que todos nacimos iguales

para morir iguales.

La única certeza que queda es

que la peste del coronavirus pasará,

que se llevará a muchas personas

entre las patas de los caballos

de enfermedades apocalípticas,

que después todo regresará a la

normalidad y que los hombres y

mujeres hibernarán hasta el regreso

de la próxima peste que profetizó

Camus.