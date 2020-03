Ayudaré a madre del ‘Chapo’ para que lo vea, por razones humanitarias: AMLO El presidente dijo que hará el trámite para que se permita a la mujer viajar a ver al exlíder del Cártel de Sinaloa, pero que la decisión dependerá de autoridades estadounidenses.

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló este lunes sobre María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien ha solicitado su ayuda para visitar a su hijo, quien se encuentra en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos.

«Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite«, comentó.

Agregó que la decisión dependerá del Gobierno y la embajada estadounidense, pero consideró que debería permitírsele a la señora este permiso por razones humanitarias.

Al ser cuestionado sobre si dio la mano a Loera Pérez, ante la contingencia sanitaria y las medidas de sana distancia por la epidemia de COVID-19, el mandatario federal dijo que sí lo hizo.

Explicó que el domingo acudió a Badiraguato a supervisar la construcción de un camino y en el tramo al que acudió, en un poblado llamado La Tuna, vive la madre de Guzmán Loera.

«Me dijeron que estaba ahí, que quería saludarme. Me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años, y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo.

A veces le tengo que dar la mano, porque es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo la voy a dejar con la mano tendida?», contó.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO