Falta personal en hospitales por permisos Autoridades acuerdan revisar las licencias, luego que en algunos casos hallaron irregularidades; el 51% de médicos y enfermeras no van a trabajar; en caso grave, todos serán llamados

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las áreas administrativas de todos los hospitales estatales realizarán una revisión a fondo de licencias médicas con goce de sueldo, luego que se ha detectado un marcado ausentismo que podría generar falta de personal médico, y de enfermería en los nosocomios en caso de una emergencia por el Covid-19.

A la fecha entre un 50 a 51 por ciento del total de trabajadores de hospitales estatales que son 9 mil entre eventuales y de base han dejado de presentarse a su centro de trabajo.

Por lo que se está convocando a regresar a los nosocomios tiene dos objetivos, dijo Adolfo Sierra Median, Secretario General de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Regresar es para dos aspectos, para darle legalidad jurídica a su salida, porque únicamente se fueron de forma verbal, y necesitamos darles el documento para que jurídicamente en caso de un accidente puedan confirmar la legalidad”.

Dijo que van a revisar el área de enfermería principalmente, “porque es el que registra el gran problema de ausentismo”, ahora van a poner candado a permisos médicos con goce de sueldo.

“Vamos a seguir respetando patologías y enfermedades de trabajadores, de quienes tienen hijos menores de 12 años, pero quien este sana se va a tener que regresar a trabajar”.

Dijo que las enfermeras con problemas de hipertensión, diabetes y otras enfermedades establecidas en el decreto se van a quedar en su casa, como medida de protección porque les bajan las defensas y estarían sujetas al contagio.

Mientras que los médicos mayores de 60 años o más, “no se les va a dar el permiso a los que tengan dos empleos y que en el otro empleo no les den ese ese permiso, tampoco a los que tienen consulta particular, si siguen con los privado quiere decir que no requieren permiso”.

Advirtió que todos, en general el personal de la Secretaría de Salud, debe regresar a su centro de trabajo en caso que se presente una contingencia por el coronavirus.

La gente que hoy cuenta con licencia o permiso es para proteger su integridad, “pero si en un momento dado la secretaría requiere su colaboración va a ser llamado”.

Las medidas de revisión se están realizando porque no pueden permitir que el ausentismo de personal rebase la demanda de la sociedad.

“Somos servidores con un propósito social, por eso vamos a analizar con detenimiento el área de enfermería”.

Dijo que la reunión de análisis realizada este fin de semana –sábado 28 de marzo- en la Secretaría de Salud, fue convocada por la Secretaria Gloria Molina Gamboa, al detectar el problema de ausentismo, para dar a conocer la situación a los entes involucrados desde el área patronal, sindical y de finanzas, además se contó con la presencia del Secretario de Gobierno como testigo de honor.

“Nos habla la secretaria para darnos a conocer el problema, que están detectando por ausentismo, por la parte sindical acudimos Blanca Valles del SUTSPET y un servidor por el SNTSS”, mientras que por la Secretaría de Salud acudió la Secretaria Molina Gamboa, el Subsecretario de Administración y Finanzas Enrique Jorge Nader Nemer.

Aunque no lo consideran un abuso por parte de trabajadores de la secretaria el ausentismo que se ha presentado, dijo que detectaron irregularidades en los documentos para justificar enfermedades.

“Pero detectamos a un médico que trabaja también en el Issste, no voy a decir su nombre, pero llegaron más de 60 dictámenes médicos con su nombre, para trabajadores que se manifiestan descompensados en su patologías”.

Se detectó una medición alterada de presión arterial se puede registrar si la persona sube dos veces escaleras y va a checarse y la diabetes luego de tomarse un licuado de plátano o un choco milk.

Derivado de esa situación y debido a que el Issste enfrenta la misma condición que hospitales estatales por el tema de ausentismo, se instruyó que los dictámenes médicos se hagan a través de unidades de urgencia de cada unidad hospitalaria.

En la minuta de trabajo realizada durante la reunión, se recuerda que por ser la Secretaría de Salud un área que por su naturaleza debe continuar prestando sus servicios; se otorgará al personal operativo de áreas administrativas y al personal que tenga contacto directo con pacientes en unidades médicas licencia laboral con goce de sueldo a partir del 24 de marzo al 19 de abril del presente año, que se encuentren en los siguientes supuestos:…

Por lo anterior sírvase a programar las guardias necesarias para no interrumpir la continuidad del servicio en las Unidades Hospitalarias en las Unidades Administrativas que así lo ameriten para lo cual se exhorta permanecer en estrecha comunicación con los jefes de recursos humanos y administradores ya que serán estas tres autoridades quienes de forma conjunta determinarán y darán la autorización previo sustento al personal que aplique en los supuestos antes mencionados.

Preciso resaltar lo siguiente; dichas licencias tendrán que otorgarse previa justificación y bajo la autorización del superior jerárquico a efecto de salvaguardar lo estipulado en los acuerdos emitidos por el gobernador constitucional del Estado de fecha 26 de marzo de 2020.

En la parte final de la minuta se establece, sirva el presente documento para hacer un exhorto a todos los colaboradores de la Secretaría de Salud y demás organismos del sector para que de manera inmediata se comuniquen con sus superiores jerárquicos a fin que se atiendan los llamados que estos realicen conforme a lo establecido en la presente minuta de trabajo y los documentos que sirven como fundamentación a efecto de combatir en conjunto y mitigar esta pandemia mundial.