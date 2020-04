Constructores no saben si parar o no por la contingencia CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está pidiendo a la Secretaría de Trabajo que consideren a la construcción como una actividad prioritaria, aunque sabemos que no es lo mismo...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está pidiendo a la Secretaría de Trabajo que consideren a la construcción como una actividad prioritaria, aunque sabemos que no es lo mismo producir alimentos, pero llevar agua a los hogares, mantener los caminos en buen estado también son algo prioritario revelo el dirigente en Victoria de la CMIC Rodolfo Terán Sauced quien reconocio que se encuentran en una disyuntiva de parar o no.

Dijo que de hecho las autoridades federales están dando una orden y nada más están dejando abiertas ciertas actividades, que de acuerdo con la interpretación que se pueda dar al decreto pudiéramos entrar en esas o no, lo que consideramos es que se debe de mantener la economía y poder pagar a los trabajadores, el Gobierno del Estado sigue licitando obras, no ha parado, y estamos esperando un acuerdo con el Gobernador para ver qué rumbo vamos a tomar, pero de momento no hemos parado ninguna obra.

Reconoció que han tomado en consideración todas las medidas de seguridad que están indicando, por ejemplo ya los trabajadores mayores de 60 años se han retirado, lo mismo aquellos con diabetes, hipertensión y obesidad, lo mismo el personal administrativo trabaja desde su casa en las obras se aplica no tener tantos trabajadores juntos, que ellos lleven sus propios alimentos, tenerles gel antibacterial y suficiente agua y jabón para que constantemente se estén lavando las manos.

Precisó que a la fecha alrededor del 60 por ciento de las empresas afiliadas tienen obras y este porcentaje podría incrementarse en los próximos días, pues se están licitando más obras por ejemplo SCT tiene 15 en ese proceso y el Gobierno del Estado nos informó que también sacará algunas a mediados de este mes, no quisiéramos que sucediera que tengamos que parar cuando se licitan obras porque tenemos que pagar a los trabajadores y si se da esta suspensión muchas empresas trinaran, aunque nosotros por unidad y solidaridad buscaremos mantenerlos con la carga económica que eso significa.