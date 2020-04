El llamado a los paisanos es evitar cruzar a México: Rivas “Los queremos muchos, pero la contingencia nos obliga a pedirles que no vengan, que no visiten México, que no visten Nuevo Laredo”, recalcó el alcalde

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Gobierno municipal reforzó los controles sanitarios en cruces fronterizos ante la contingencia del Covid-19, el llamado de autoridades de Estados Unidos a sus ciudadanos y residentes es evitar viajes internacionales.

El alcalde Enrique Rivas, destacó que desde hace algunos días se reforzaron los filtros que la COEPRIS mantiene en puentes internacionales, con personal municipal debidamente capacitado.

“El llamado a los paisanos es de evitar cruzar, los queremos mucho, siempre han sido bienvenidos, pero esta contingencia nos obliga a pedirles que no vengan, que no visiten México, que no visten Nuevo Laredo. En la medida que no haya movilidad vamos a poder pasar más rápido y con menores consecuencia el coronavirus”, dijo el alcalde.

En días anteriores, la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Kathryn Flachsbart, emitió un comunicado en el que informa la restricción de los viajes a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Las autoridades mexicanas han aumentado los controles de salud de vehículos personales y autobuses en los puertos de entrada. Los ciudadanos estadounidenses están sujetos a la negación de entrada o la posibilidad de quedarse en cuarentena en México, por lo tanto, les pedimos quedarse en casa y limitar el viaje a menos que sea absolutamente esencial”, mencionó Flachsbart en el comunicado.

Hasta el martes por la tarde, en Laredo, Texas se mantenía un registro de 122 casos confirmados de coronavirus y 6 decesos.

En el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl de Nuevo Laredo, debido a la contingencia, se suspendieron los vuelos en abril.

El llamado de las autoridades a las y los ciudadanos de ambos lados de la frontera, es quedarse en casa, salir lo menos posible y sobre todo atender las medidas de higiene que se han dado a conocer.