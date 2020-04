Esto es lo que costarán los primeros sets de LEGO Super Mario

MÉXICO.- Nintendo y Grupo LEGO presentaron el set inicial de la colección «LEGO Super Mario», llamado «Aventuras con Mario». Estará disponible el próximo 1º de agosto del 2020, y tendrá un costo de 59.99 dólares, que serían unos 1500 pesos.

Ready to play with the @LEGO_Group Super Mario Starter Course? Collect virtual coins with interactive LEGO Mario figure as you run & jump across a level made of LEGO bricks! With two new expansion sets, Bowser & Koopa Troopa can get in on the fun as well!https://t.co/Xee22FlTOL pic.twitter.com/ctuHeTH2ei

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2020