Maestro camina 8 kilómetros para entregar comida a niños pobres en cuarentana

INGLATERRA.- Zane Powles, un maestro que todos los días camina más ocho kilómetros para llevar almuerzos a niños pobres durante la pandemia por el coronavirus (COVID-19), se ha convertido en héroe en Inglaterra y en todo el mundo ahora que las redes lo han dado a conocer.

Zane es un hombre de 47 años edad, quien desde que cerraron las escuelas en Inglaterra, el pasado 20 de marzo, se ha dedicado a caminar alrededor de una hora con 45 minutos para entregar 75 almuerzos a los niños de bajo recursos.

El profesor de la Escuela Primaria Western de Grimsby, Lincolnshire, llega a la casa del niño a quien entregará el almuerzo, toca a la puerta, deja la bolsa con el almuerzo en el piso y espera a “sana distancia” para que le reciban la comida, según informó The Sun.

Su mayor motivacion para hacer esta noble labor, son precisamente los niños, por lo que de esta manera él se asegura que los pequeños más vulnerables tengan que comer.

Zane Powles, assistant headteacher at Western primary school in Grimsby walks over five miles every day to deliver school meals to scores of children during lockdown 🙌 pic.twitter.com/W5czNuiVXw

— Katriel € Sarfati (@NerdGoneRogue_) April 9, 2020