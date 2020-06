Denuncian otra presunta negligencia en hospital civil de Madero Denuncian otra presunta negligencia en hospital civil de Madero

MADERO, TAMAULIPAS.-Un nuevo caso de presunta negligencia médica en el Hospital Civil de Ciudad Madero, fue denunciado por una madre quien no ha podido ver a su hijo que se encuentra internado.

El recién nacido está hospitalizado desde el pasado 25 de junio a causa de una bacteria y a pesar que los médicos le han dicho que su estado de salud es estable no le han permitido visitarlo.

«Lo internaron el 25 y lo he visto a lo mucho dos veces, supuestamente por una infección que tenía pero dijo el doctor que era muy leve, de hecho el niño no tiene sonda, no tiene suero, no tiene nada y come por su propio, es un recién nacido», explicó Samantha Chaverri Rodríguez.

Teme que su hijo se contagie de Covid-19, tal y como ha pasado recientemente con el personal que labora en la institución y con pacientes, «nada más dijeron que tenía una bacteria, pero dijo el doctor que no era nada grave y que en dos o tres días se le iba a desaparecer».

«A mí hermana se le ocurrió decirle a una pediatra que solo viene los fines de semana que me había dado temperatura pero leve y fue por el pecho que no se le daba al bebé entonces de ahí la doctora se agarró y dijo que le iban a hacer la prueba de covid al niño por que resulta que también tiene temperatura, que no nos consta y que ha empeorado y el doctor ya nos había dicho que iba mejor», afirmó.