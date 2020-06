Resienten comercios nuevo cierre obligatorio Aseguran que muchos pequeños negocios habían logrado sobrevivir tras la reapertura pero su situación volverá a complicarse.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para comerciantes de Tamaulipas regresar a la Fase Cero de cierre de empresas no esenciales, representa un duro golpe para un número importante de pequeños negocios, que habían estado sobreviviendo estas semanas.

José Luis Loperena González, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta capital reconoció que hay mucha preocupación entre las empresas locales, se sienten enojados, desilusionados y mortificados, porque están generalizando los cierres, por lo que se estima que de los 9 mil patrones registrados ante el IMSS en Victoria más de 4 mil habrán de suspender actividades, y otros más abrirán pero a un mínimo de su capacidad, lamentablemente muchos negocios habían invertido nuevamente solicitando un crédito al banco para surtir, ahora con la suspensión se queda la deuda sin poder pagarla.

Aseguró que solo de CANACO son más de 800 negocios entre zapaterías tiendas de ropa, dulcerías, tiendas de electrónicos, de regalos, y otras las que regresan a la fase cero, aunque aclaro esto se decidirá una vez que salga publicado el decreto donde se establecerán las reglas a seguir a las que estarán sujetos los negocios en general, la desesperación de muchos empresarios ya se comienza a notar y es posible que las quiebras y cierres definitivos aumente con estas medidas que se aplican esta semana.

La realidad es que no se puede soportar un cierre más debido a que la reapertura se vuelve muy difícil primero por lo complicado de la licencia de reapertura como para que los negocios se puedan reactivar porque empiezan de cero, el comercio no es el del problema sino de la sociedad el que se haya bajado la guardia por lo que considero que hay otras formas de reducir esto, unos son los tianguis los semifijos en la peatonalidad, hay parques llenos de gente, los ríos también, que se trabaje en horarios corridos, prohibir las reuniones de carnes asadas.

Se está proponiendo multar a quien no use el cubre bocas y otras medidas antes de que se llegue al extremo de cierre de negocios, el problema de casos se registra más en Reynosa de donde están trasladando pacientes a Ciudad Victoria, por lo que la solución que se está dando no es la adecuada, están pidiendo ser tomados en cuenta en las reuniones del comité.

Insistió en que el problema no se va acabar con el cierre de negocios, tienen que salir a la calle, visitar ríos, plazas y parques, y se debe multar a quien no use cubre bocas, y a los establecimientos comerciales que no cumpla se le sancione pero no a los 8 mil patrones que hay en Victoria