Pierden 100 mdp hoteles de Victoria El sector hotelero ha sido uno de los más golpeados por la contingencia del Covid-19

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Las pérdidas económicas en hoteles de Victoria superan ya los 100 millones de pesos, la ocupación hotelera se encuentra por debajo del 8 por ciento y aunque no se tiene informes de cierres, hay pequeños hoteles que al amanecer en cero cuartos ocupados optan por cerrar unos días, pero sin dejar de operar, reveló Ebrahim Carcur Castañeda presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona centro del Estado

“Esperemos que ya se reactive la economía y que empiecen abrir mas negocios y el propio gobierno porque ya no aguantamos, hemos estado en comunicación con la Secretaría de Turismo del Estado y con las autoridades en cuestión de seguir lineamientos y recomendaciones que dan, el sector turismo, está parado, estamos al día esperando nuevas indicaciones pero la verdad no tenemos certidumbre”

De hecho no sabemos si va hacer igual que el año pasado, se dice que la normalidad será hasta el próximo año pero no sabemos nada., los hoteleros estamos pasando tiempos muy difíciles, hemos dejado de pagar algunos compromisos como impuestos, y se no está haciendo una bola de nieve porque tarde o temprano tendremos que pagar y vienen recargos, los intereses advirtió

Dijo que están enfocados en el pago de nóminas, servicios como el agua la luz, para poder seguir operando aunque estamos a un 8 por ciento de nuestra capacidad dando servicio únicamente a los esenciales, estamos batallando no aguantamos un mes más esto sería catastrófico, necesitamos que ya se comience a liberar la economía.

“Son muchos millones de pesos los que se han perdido en estos meses podrían superan ya los 100 millones de pesos, lo que si requerimos es el apoyo de quienes deben a los hoteles, el pagarnos nos ayudara a sobre llevar esta crisis, hay vario hoteles con carteras vencidas de varios meses,” puntualizó

Reconoció que aunque no les han informado de cierres hoteles es un hechos que algunos pequeños hoteles cierren unos días, por la situación de que no hay ocupación amanecen en cero y prefieren cerrar, es una decisión particular que algunos dueños toman, no obstante sabemos que todos los hoteles siguen operando.