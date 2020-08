Donald Trump asegura que las ‘amas de casa’ votarán por él

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las “amas de casa de los suburbios” votarán por él en noviembre por temor a que “las viviendas para personas de bajos ingresos invadan su vecindario” bajo la administración de Joe Biden, candidato a la Presidencia de Estados Unidos.

«La ‘ama de casa de los suburbios’ votará por mí. Quieren seguridad y están encantados de que termine el programa de larga duración en el que las viviendas para personas de bajos ingresos invadirían su vecindario. ¡Biden lo reinstalaría, en una forma más grande, con Corey Booker a cargo!”, escribió en redes sociales el mandatario estadounidense, quien escribió mal el nombre del senador demócrata Cory Brooker.

The “suburban housewife” will be voting for me. They want safety & are thrilled that I ended the long running program where low income housing would invade their neighborhood. Biden would reinstall it, in a bigger form, with Corey Booker in charge! @foxandfriends @MariaBartiromo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2020