Columnas: El Patinadero SEXENIO DE HIEL

Desde Nuevo Laredo, el entonces alcalde DANIEL PEÑA TREVIÑO se comunicó con el Secretario de Turismo, JOSÉ MANUEL SUÁREZ LÓPEZ en el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES para manifestar su molestia.

Nuevo Laredo atravesaba una crisis de inseguridad, de hecho el ex gobernador EUGENIO arrancó con un sexenio de hiel que con los meses, con un baño de sangre que corrió en todas las ciudades de la frontera donde los cárteles de la droga se reacomodaban.

Las balaceras y asesinatos ocurrían a diario entre los grupos delincuenciales que en medio de sus vendettas se llevaron vidas inocentes. La luna sangrienta era testigo de todos esos sucesos.

Un grupo de asesores externos llenos de avaricia llegaron con una campaña de promoción turística que fue rechazada por PEPE SUÁREZ y colaboradores. No estaban de acuerdo con la propuesta del lema de la campaña turística: “Diversión a lo seguro”.

PEÑA TREVIÑO y la Asociación de propietario de hoteles, moteles y restaurantes se comunicaron a ciudad Victoria para informar que no utilizarían esa campaña, pues sólo la palabra “seguro” recordaba el panorama de violencia que se vivía. Los pocos turistas que pasaban llegaban a restaurantes y algunos de ellos fascinados por las historias de pistoleros y ejecuciones pagaban

a taxistas que la hacían de guías para llevarlos a los lugares donde corrió la sangre, mientras contaban historias de narcotráfico.

En Madero también rechazaron la campaña, desde la primera fotografía, pues se contrató una Señorita México para que fuera la imagen. Al tomarse las fotos en la playa Miramar se puso un pareo que cubrió esa hermosa parte

lo que llenaría de indignación al Senador SAMUEL GARCÍA, mismo que mostraba la leyenda “Diversión a lo seguro”.

El alcalde de Madero dijo que no le gustaba el lema y menos en los pareos, bikinis o tops femeninos, pues se veía como una frase vulgar y de un doble sentido nada fino.

La campaña no prosperó y tuvo que modificarse en los siguientes meses, pero el dinero que se llevaron los expertos en imagen no regreso.

Sin embargo, otra vez Madero

y su hermosa playa Miramar fue parte de una pésima campaña de promoción, pero ahora por parte de la Secretaria de Turismo federal que a través de su página Visit México promovió los principales centros turísticos en el país con una espantosa redacción y traducción.

En el escándalo nacional por ejemplo el Estado de Guerrero fue traducido como “Warrior”; Hidalgo como “Noble”; mientras que Progreso es traducido como “Progress”.

Sin embargo la peor la

sufrió Madero que ahora es promocionado como “Log”, que en español esa significa tronco o madero.

Tronco con la traducción que se presta a doble sentido, seria aprovechado como un destino de playa muy bueno para pasar luna de miel o reconciliaciones.

El Consejo de la Promoción Turística con su publicidad torpe al menos llamo la atención internacional, pero en el caso de Madero y su playa Miramar de plano se voló la barda.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER anunció un plan de trabajo que garantice óptima limpieza, sanitización y mejora de los planteles escolares durante un encuentro con el magisterio jaibo.

El Coordinador de Secretarios Generales del SNTE en la zona sur, JAIME OLVERA CÁRDENAS, aseguró que el respaldo del alcalde CHUCHO NADER al sector educativo ha sido total y permanente.

CHUCHO también recibió

un reconocimiento de la ex Subsecretaria de Gobernación, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE “Paloma” por su trabajo en las colonias.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Contacto: patinadero@hotmail.com