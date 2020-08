“YA ESTOY MUY VIEJA, PARA CAMBIAR DE PARTIDO”

La pavimentación de la calle Palmera ( a base de concreto asfáltico) de la colonia Águila se convirtió en un punto de encuentro, totalmente, obra de la casualidad, entre Paloma Guillen Vicente y el Presidente Municipal de Tampico, Don Chucho

Nader.

La actual Senadora suplente de la República por el PRI, fue parte de los vecinos beneficiados y sin ningún pudor, salió frente a su casa ( el número 103) : saludó al alcalde y le agradeció la obra.

La militante del PRI, dejó a un lado su bandera tricolor, y se asomó a su calle nueva con cara y rostro ciudadano, para reconocer que en Tampico se están haciendo bien las cosas en esta administración.

El alcalde panista, se dio tiempo para acercarse y saludarla, respetando, la sana distancia, y estuvieron cara a cara.

Fue un encuentro de 40 segundos, pero donde ambos mostraron que siempre es más importante el amor y trabajo por una ciudad que los propios partidos

políticos .

Doña Paloma, es una mujer que tiene muchas tablas, no por nada ha sido Secretaría General de Gobierno, líder del Congreso local, Dos Veces Diputada Federal y hasta secretaría general del PRI a nivel nacional.

Los medios de comunicación aprovecharon la “asomada” de Paloma y la entrevistaron, sobre muchos temas, Dónde dejó en claro que no será parte de la camada que han abandonado las filas del tricolor , y remató diciendo :”Yo estoy en el PRI; sigo en el PRI ni estoy amagando por salirme… Yo en lo personal, como les he dicho, estoy muy vieja para cambiar de partido y de religión”, por lo que pase lo que pase segira defendiendo

las siglas del tricolor.

Más que claro que es de los sobre vivientes a este partido, aunque en este momento sea en las malas y muy malas, por todo el bombardeo que se les ha venido encima tras perder la Presidencia de la

República .

Lo único que le ha faltado es ser candidata a la Presidencia Municipal de la ciudad que la vio nacer, pero ese tema todavía está lejano en este momento, aunque ( expresó ) que no lo descarta .

PIDE ELVIA BAYARDO SUMARSE “CON FE” , POR MADERO Y SU GENTE.

La Regidora de Madero , Elvia Bayardo, convocó a que con “Con Fe” , saldremos Adelante, en estos tiempos de Covid, y estuvo realizando la entrega de despensas en alianza con empresarios.

Y en esta ocasión la acompañó como representante de la IP, el empresario constructor , ING Héctor Reyes M, quien externo que actualmente hay inversiones detenidas, desempleo y una economía muy golpeada en la zona .

“No estas Sola, nunca te vamos a dejar sola y menos con estas iniciativas y propuestas, solo en suma vamos a ver cambios de actitud real, hoy se ocupa Mucho de tu actitud y tu apoyo en hora Buena y que sus manos sean portadores como dices de mucha Fe”

expuso .

La regidora en su mensaje mencionó que: “Hoy nos enfrentamos a nuevos retos, el Covid ha cambiado la situación del mundo y hoy nos invita a tomar acciones que generen un gran impacto en nuestra gente” dijo al tomar la palabra .

ENTREGA, RENÉ, ALIMENTOS EN El NORTE DE TAMPICO.

El secretario de bienestar social de Tampico, René Senties, estuvo regalando alimentos en la colonia Enrique Cárdenas González, como parte de la atención a los sectores vulnerables en esta emergencia.

Esta acción del comedor Móvil, que ha sido todo un éxito, se realiza, por la preocupación del Presidente Chucho Nader, por atender a los que más se han visto golpeados en su economía por la pandemia.

El programa del Comedor Móvil comenzó a operar en abril y a la fecha se ha beneficiado a más de 5,000 tampiqueños. Al inicio las entregas solo se realizaban dos veces por semana. Gracias a un convenio con un proveedor de alimentos y una partida presupuestal de 47 mil pesos por parte del municipio, el comedor móvil podrá operar cuatro veces por semana durante el mes de agosto.

Recuerda : No se vale Chillar !