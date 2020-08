Columnas: EL KIOSKO BUSCO RECONCILIAR A TAMAULIPAS: ‘EL MEME’

Franco, claro, directo, manifiesto su tono y estilo ‘norteño’, Manuel ‘El Meme’ Garza junior expresa de entrada: ‘No soy político. Soy un tamaulipeco más’.

Tras darse a conocer su aspiración de participar en la contienda por la gubernatura de Tamaulipas, el reynosense se muestra contento, más que satisfecho: Mucha gente, de todas las regiones del estado, se han comunicado con él para infundirle ánimo y manifestarle su respaldo.

‘Todo esto salió de una simple reunión con amigos. Es un movimiento que está creciendo día con día’, comenta.

En conversación vía telefónica con EL KIOSKO, Manuel ‘El Meme’ Garza, actual director de proyectos estratégicos del Grupo Salinas, puntualiza sobre su proyecto 2022: ‘Lo primordial es reconciliar a Tamaulipas’.

Explica: ‘Hay que reconciliarnos. Los de Nuevo Laredo con los de Reynosa, los de Matamoros con los de Ciudad Victoria, los de Tampico y los de Mante’. Su intención es conjuntar, integrar, unir.

Algo por lo que se debe comenzar, señala, es que los propios tamaulipecos sean quienes tomen las decisiones de gobierno, que sean las empresas locales las que construyan las obras de cada región, que los ciudadanos colaboren de cerca con los proyectos que se necesitan en el campo, en el comercio, en la industria, en el turismo, en la salud.

‘No debemos permitir que llegue gente de fuera a decirnos cómo hacer las cosas’, menciona en clara alusión a ciertos secretarios del gobierno estatal que llegaron de otras entidades. ‘En Tamaulipas hay gente capaz, que conoce bien el estado’, recalca.

Otro tema que Manuel ‘El Meme’ Garza subraya como prioridad es un cambio de fondo a la Constitución del Estado. ‘Tenemos leyes y reglamentos del siglo pasado, cuando las circunstancias son totalmente diferentes. Tenemos que emprender cambios constitucionales’, indica.

En su opinión, no es la falta de recursos económicos, sino que no existe una planeación adecuada y las cosas no se hacen bien.

Pone un ejemplo a partir de una pregunta: ‘¿Por qué se permitió en mi tierra, en Reynosa, la construcción del Hospital Materno Infantil en una zona que todos sabemos que se inunda? ¿Por qué? Todos en Reynosa sabemos que esa es una zona inundable’.

‘Lo mismo sucede en Matamoros y en Ciudad Madero, en el sur, donde se construyen fraccionamientos de interés social en zonas que se inundan’, comenta. Por ello, dice, se debe aplicar la ley en cada materia.

La obra pública, señala, se debe licitar entre las constructoras locales y no concederlas a empresas foráneas que nunca regresan, sobre todo cuando hay quejas y reclamos.

Cuando se le pregunta si su interés por ser gobernador es por la vía del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel ‘El Meme’ Garza asegura: ‘Tengo muuucha relación con Morena. Tengo relación con Movimiento Ciudadano. Tengo buena relación con el PT. Vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar a la gente’.

‘Voy a esperar los tiempos’, comenta el oriundo de Reynosa… mientras, continúa con reuniones en la Ciudad de México y visitas a los diferentes municipios del estado afinando su proyecto 2022, el cual ya está en marcha.

PUNTO DE ACUERDO DE LA COORDINADORA DE MORENA

Con el voto unánime, ayer fue aprobada el punto de acuerdo planteado por la coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Edna Rivera López, para inscribir en letras doradas un reconocimiento a los trabajadores de la salud que desde distintas trincheras combaten la pandemia del Covid.

Esto, la develación de la inscripción, se llevará a cabo en una sesión solemne organizada por la Junta de Coordinación Política.

La leyenda o frase que se estampará en el lugar del honor del recinto legislativo dirá: ‘Reconocimiento del pueblo tamaulipeco al personal médico y de la salud en el estado.

La diputada local panista, Ivett Bermea, propuso que también se recuerde a las víctimas de la enfermedad.

En su iniciativa de punto de acuerdo, la diputada local morenista Edna Rivera señaló que este reconocimiento tiene el objetivo de sensibilizar a la población tamaulipeca sobre la relevancia del trabajo realizado por el personal de salud, trabajadores que ponen en riesgo su vida.

Por cierto, la legisladora de Morena cuestionó, de paso, que se encuentre detenida la construcción de los hospitales civiles de Ciudad Madero y Matamoros, tan necesarios en estos tiempos de pandemia. Urge concluirlos y ponerlos en funcionamiento.

Y PARA CERRAR…

Esdras Romero Vega, secretario general de la Sección Uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), no quiso los espacios que le correspondían a la organización en el Consejo Político del PRI en Ciudad Madero.

Esto es noticia porque el sindicato petrolero tenía el control del Consejo Local tricolor maderense. Eso no quiere decir que Esdras y su equipo se vayan del partido. No, solamente no aceptaron las posiciones en este momento. Eso sí, él se mantiene como consejero estatal.

Pero, como bien se sabe, en política ‘los vacíos se llenan’. Monserrat Arcos, lideresa nacional del OMPRI, aprovecha la retirada de la Sección Uno y quiere adueñarse del Consejo Político de la urbe petrolera.