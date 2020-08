Columnas: El Resbalón LA BANDA DE ADOLFO SIERRA … Y SU FAMILIA

Apenas lleva un año que regresó, Adolfo Sierra ,a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Tamaulipas, en este tiempo sólo se ha dedicado a traicionar a su gente y lucrar con los contratos, está haciendo un negocio redondo.

Solo busca sacarle provecho personal al manejo de este gremio, y beneficiando directamente a toda su parentela, esa es la grilla que traen en todo el estado, por eso le están haciendo protestas.

Si , en este momento, comparáramos al Sindicato de salud con un pastel… Pues todo se lo ha devorado Adolfo Sierra, no ha dejado ni las sobras para el resto del Comité, se está atragantando, se ve muy “hambreado de poder” y eso puede traer consecuencias, por lo pronto hay que recomendarle que traiga a la mano su pastillita de TREDA, No le vaya a dar Chorrillo por andar de comelon y avorazado.

Prácticamente se mudó a la secretaría general del sindicato de trabajadores de la salud, sección 51, con todo y su familia, y creo que hasta el cotorro se trajo, nada más le faltó un caballo de su rancho, para estar completo.

Luz del Carmen Sierra Medina, pasó de aplicar inyecciones , en un Centro de Salud de Madero a ser la “hermana incómoda”, la dueña de la cartera del sindicato ( no cuida cada peso, sino desde los centavos que ingresan ) es quien toma los contratos, homologaciones y bases, se los adueña y los distribuye a su antojo, se ha apoderado desde los puestos de Médicos y hasta los de intendencia… los pelea.

Ella se ha convertido en el “poder detrás del trono” y el “seudo” dirigente estatal de este sindicato ( ósea su hermano ) la deja hacer lo que quiere, sin darse cuenta que le está ayudando a cavar el hoyo en la pared que van a necesitar cuando termine esta Gestión, para salir corriendo de noche y a escondidas, para que no los vayan a apedrear por todas las anomalías que están cometiendo.

Además la “hermana incómoda” cargó con su hija, Valeria Silva Sierra, quien también está comisionada, dicen que como “Nini” , ni estudia nitrabaja, pero cobra .

Y para tener lleno el “autosardina” , Adolfo Sierra, también se trajo a su hija de nombre Tania Nayeli Sierra Maldonado ( también esta comisionada ) quien no conforme cargó con un grupo de amigos a ser parte del clan y para adueñarse del poder que hoy goza su Papi…

Todos ellos son la banda de Adolfo Sierra ( quien es el que representa el sindicato de salud, llamarle líder, hoy le queda muy grande ese cargo), se trajo a toda su familia para adueñarse de este gremio, al cabo que en tres años se irá , para nunca regresar!

Ojalá que no tenga cotorro o mascota, Adolfo Sierra, por qué capaz que también se lo trajo y lo metió a la nómina.

De su vida que se da de Rey en su rancho y su funeraria que tiene en la zona sur, de eso le cuento en otra ocasión.

ANDA REGALANDO BOTES DE BASURA … TOÑO MÁRQUEZ.

Se va a quedar pobre, el Nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Altamira…Pues anda Regalando botes para la basura.

De esta manera arranca, Toño Márquez; su gestión al frente de este partido; con esta acción ridícula y que da pena ajena; y todavía ( tuvo el valor) de tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales.

Apenas son sus primeras horas como “líder” , ( entre comillas; por qué en realidad es una imposición, un capricho de Griselda Carrillo y Carlos Toral, es un dirigente que nadie lo quiere ) , lo único que ha hecho es irse a sentar a su escritorio para una foto, más posada que las quinceañeras partiendo el pastel y esta entrega de contenedores .

Botes que regaló y que mínimo los hubiera lavado antes de entregarlos. ¿ De que basurero los habrá sacado ?

Solo hace evidente que el PRI Altamira no solo apesta a difunto, sino que también está… pobre.

VENTANEAN A REGIDOR DE MADERO.

En las últimas semanas el regidor de Morena ( desconocido) de la urbe petrolera, Filiberto Romero González, fue ventaneado, cuando andaba comprando pañales en una farmacia, por estacionarse en un lugar indebido, para discapacitados.

Al integrante del Cabildo lo grabaron , para exhibirlo, lo agarraron en chanclas y con cara de tener semanas de no ir a trabajar, pues como quiera le pagan.

Al parecer este video es de marzo, pero eso no importa, no se vale qué ediles usen su charola para hacer y deshacer.

Filiberto Romero, dicen, que es un de los varios “Gasparines” que de repente se aparece en la presidencia, al cabo que le pagan por tarjeta .

Sean del partido que sean, todos son iguales… Los Santos ni Santa Claus, existe .