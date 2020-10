Ambulantes piden volver a plaza del 15

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por las malas ventas que empeoraron por la pandemia, un grupo de vendedores reubicados de la plaza del 15 por el doctor Xico, buscaron dialogar con la nueva administración para regresar a sus lugares originales ya que están sufriendo grandes pérdidas.

En verano del 2019, como se sabe cerca de 100 vendedores que tenían décadas de instalarse en la plaza del 15, fueron cambiado a la plaza del 22 Hidalgo y 9 Allende con la promesa que los lugares serian rehabilitados y se realizarían actividades para revivir la zona, estrategia que después de un año, no les funcionó.

“Nos fue mal, no se pudo. Lo intentamos, tuvimos pérdidas y demasiadas dificultades para realizar nuestra labor. Pero son plazas que no acostumbra ir la gente” dijo Ivan Cadena Garza, comerciante.

Cabe precisar que el gobierno municipal rehabilitó gran parte de esas plazas al reparar el alumbrado y pintar cada cajón para instalarlos con orden, incluso de adaptaron baños públicos, pero los comerciantes señalan que el problema es la falta de venta.

“Se cumplió con la luz, con la rehabilitación de la plaza, se arregló la jardinería, incluso en su tiempo se realizaron eventos en sábado y domingo, pero la gente no acudió; fue algo que no se hizo grande y no se pudo cubrir bien”

Los ambulantes señalaron que lo único que piden es que los dejen trabajar nuevamente en la plaza del 15, ya que las del 9 Allende y 22 Hidalgo la gente no las visita , por lo cual las ventas se fueron a pique.

Por Raúl López García