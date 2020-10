Trump advierte con irse de EU sino gana las elecciones

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este viernes con la posibilidad de abandonar el país si pierde las próximas elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre contra el candidato demócrata Joe Biden.

«¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a decir que perdí ante el peor candidato de la historia de la política! No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé «, dijo Trump.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh — David Mack (@davidmackau) October 17, 2020

Los comentarios del mandatario provocaron una rápida respuesta en redes sociales. The Lincoln Project, un grupo anti-Trump formado por republicanos y exrepublicanos que trabajan para elegir a Biden, compartió el video de Trump con un pie de foto en el que podía leerse: «¿Lo prometes?».

Esta no es la primera vez que el actual inquilino de la Casa Blanca arremete contra su rival político. Este jueves, Trump volvió a poner en duda la agilidad mental de Biden y aseguró a sus partidarios que la disminución de la misma con la edad es inevitable para todos. «Algún día será mi turno. Incluso algún día será su turno, amigos», indicó Trump, para matizar que, «cuando es tu turno, no puedes ser presidente».

El presidente advirtió que si su oponente gana las elecciones «la izquierda radical gobernará el país». «Son adictos al poder. Y que Dios nos ayude si lo consiguen», aseveró Trump, añadiendo que, en este caso, EE.UU. «nunca» será el mismo país y nunca podrá recuperarse.

CON INFORMACIÓN DE RT