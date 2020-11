UNA MUJER PARA VICTORIA

El año electoral avanza de manera vertiginosa, pese a que algunos dirigentes de partido han mencionado que aún hay tiempo, para ver el tema de la alianza, lo cierto es que en este momento hay dos mujeres que puntean para ser las abanderadas de dos partidos políticos en la capital. ¿Ya es tiempo de que una mujer gobierne Victoria desde el inicio de una administración?

Se preguntará usted. Y bueno la realidad es que las mujeres con sus luchas de equidad, igualdad y paridad están avanzando de manera importante en Tamaulipas, porque hoy son mayoría en el Congreso y para allá van en el tema de los ayuntamientos.

Enfocándonos al tema Victoria, resulta que la capital tamaulipeca será uno de los municipios que el partido en el poder, buscará mantener. Por eso, fue que PILAR GÓMEZ LEAL dejó la tranquilidad del Congreso y asumió la presidencia municipal. Decíamos que está realizando buen trabajo, a mes y medio de su llegada, se notan cambios en la ciudad que había dejado de ser limpia y hermosa.

Hay recolección de basura, hay chapoleo, hay fumigación, hay atención en el tema de baches, anda en ruta el reencarpetado de calles; cosas más cosas menos, hay la lleva.

Porque el tema del agua es aparte y sí, será el determinante para los proyectos a corto y mediano plazo de la Alcaldesa, si le apura con el desbarajuste del centro de la ciudad, puede y le alcance para ocupar los tres años completos la silla del 17.

La carta fuerte del Partido Acción Nacional sin duda será doña Pilar, que aún y con su imagen de señora nice, ha tenido buenos impactos en medios, falta ver que dice la people.

Su delgadez y los impactos de las enfermedades que ha superado, Covid y dengue, no han sido impedimento para que salga día a día desde muy temprano a supervisar lo que se hace o deja de hacer en la ciudad.

Cambió ya a los funcionarios, colocó a su gente o la gente que le instruyeron colocar y avanza; ya adelgazó la nómina municipal y con el ahorro de 11 millones de pesos en salarios, tendrá recurso para seguir embelleciendo a Victoria.

De 100 las acciones de doña Pili, tiene futuro. Por el lado del tricolor se vislumbra la figura de la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, que por cierto ha sido la más férrea defensora de Tamaulipas en los temas presupuestales.

No la pierda de vista, hay quienes se preguntan si la legisladora tricolor tiene trabajo suficiente para poder encabezar al tricolor. Le explicó; OJO, puede ir por el PRI e incluso encabezar la alianza PAN-PRI en caso de concretarse para Victoria.

Le recuerdo que la primera que felicitó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por la defensa del estado ante los morenistas y la cerrazón federal con los dineros públicos fue ella. Las felicitaciones del mandatario en segundo lugar llegaron los panistas Chava Rosas y Chente Verástegui. Deje le digo que los perfiles políticos profesionales de las mujeres citadas, PILAR y MARIANA son muy parecidos, ambas han pasado por el mismo espacio del Congreso de Tamaulipas, Estudios Legislativos, aunque la priísta no ha ocupado una curul local, la Alcaldesa tampoco una curul federal.

MARIANITA es chica de excelencia estudiantil, de excelencia en su trabajo y de excelencia en sus inquietudes; en cada escapada que da a Victoria, cuando su agenda de Comisiones y sesiones del Congreso federal se lo permite, llega a casa, atiende familia y se lanza a las colonias. Atiende peticiones, gestiona y resuelve, entrega apoyos y todo

lo que un político hace en campo cuando quiere avanzar. Por eso no es descabellado que se la mejor posicionada entre los prospectos del tricolor. Las chicas están haciendo su trabajo, hacen talacha política, su trabajo basta para decir que si es tiempo de una mujer para Victoria y no por paridad, sino por trabajo y resultados. Desde la esquina de MORENA Lalo Gattas hace lo propio, y aunque las encuestas lo posicionan bien o muy bien, hay que ver las decisiones finales de su partido, para confirmar que es el bueno en la capital. No olvidemos que el abogado amigo, síndico y ahora querendón de MORENA, Luis Torre Aliyan, hace arrumacos y se deja ver con las figuras de peso político nacional morenista con miras a obtener “algo”, no definimos aún si ese algo es sólo un hueso o una candidatura.

Comentarios: notinora@hotmail.com

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA