Solicitarían pruebas Covid a huéspedes en hoteles del sur de Tamaulipas

TAMAULIPAS.- Para el período vacacional de Semana Santa, autoridades de Turismo y hoteleros analizan la posibilidad de solicitar la prueba de Covid-19 a los huéspedes, a fin de disminuir el riesgo de contagio.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha declaró que hasta el momento no forma parte del protocolo a implementarse, pero no descartó ofrecer a los huéspedes la prueba de Covid.

“No lo tenemos contemplado, pero sí estamos trabajando con los hoteleros para que ellos puedan ofrecer durante la Semana Santa a la llegada de cada uno de sus huéspedes pruebas Covid no que sea en este momento un protocolo obligatorio pero si vamos a ofrecer”.

Precisó que hasta el momento la solicitud de pruebas no forma parte de las acciones preventivas, pero que esa medida será decidida por el Comité Estatal de Salud y no por Turismo.

“Ya estuve platicando con los hoteleros y sí estamos pensando ofrecerle a los huéspedes la prueba Covid y que de esta manera podamos tener certeza de que están llegando sin contagio, pruebas rápidas”.

Otra de las opciones es que los turistas presenten la prueba con resultado negativo, “ojo, no es un protocolo en este momento, no te puedo decir un máximo porque serán temas que vamos a estar evaluando en el mes de marzo y no se descarta que probablemente no de manera obligatoria y eso lo decidirá el comité estatal de seguridad, no turismo”.

