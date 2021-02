Vive campo la peor crisis en los últimos 34 años

TAMAULIPAS.- Sólo un milagro podría salvar de la miseria a más de 90 mil agricultores del norte de Tamaulipas, que ven este 2021 con un panorama desolador por sufrir los efectos del cambio climático. Los cambios bruscos en el clima se expresan con; sequías extremas, temperaturas congelantes y falta de apoyos gubernamentales, por lo que lo ven como el peor desastre en los últimos 34 años.

Organizaciones de productores prendieron los focos de alarma, luego que el 60 por ciento de los agricultores fueron obligados a empeñar camionetas, maquinaria agrícola como tractores, sembradoras, fumigadoras y algunos hasta sus tierras para gestionar créditos para sembrar en el presente ciclo de producción otoño invierno 2020-2021.

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), la más grande del estado que agrupa 14 asociaciones agrícolas de municipios como: San Fernando, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Mier, alerta que es grave la situación que vive en el campo luego que las heladas dañaron más de 450 mil hectáreas de cultivos como: sorgo y maíz, que se habían sembrado.

Agustín Hernández Cardona, presidente de la UARNT, dijo que la falta de apoyos de las autoridades federales, provocan que los productores vean un negro panorama para lo que resta del 2021, donde muchos temen perder parte de su patrimonio a consecuencia de los daños en los cultivos.

Es el peor

desastre

en 34 años

Con daños valuados en más de 3 mil 600 millones de pesos, el sector agrícola de Tamaulipas es uno de los más afectados , por lo que se ve difícil recuperarse por la tardanza de los apoyos prometidos por las autoridades.

“Hasta ahora solo el gobierno de Tamaulipas ofreció apoyar con semilla, pero, apenas se están levantando las listas de los afectados, en tanto que las fechas de siembra están por vencerse y eso preocupa a los productores”, dijo Hernández Cardona.

Esta organización reporta daños totales en más de 350 mil hectáreas de sorgo y maíz, mientras que informaron que otras 100 mil hectáreas resultaron con daños parciales.

La Unión Agrícola advierte que hasta ahora los daños provocadas por las heladas que iniciaron el día 14 y continuaron el 15, 16, 18 y 20 febrero, arrojaron daños estimados en más de 3 mil 600 millones de pesos.

El recuento de UARNT, detalla que por cada hectárea de las 450 mil que estaban sembradas en el ciclo agrícola otoño invierno 2020-2021, se invirtió alrededor de 8 mil pesos en preparación de la tierra, compra de semillas y hasta pago de riego en algunos casos.

Sólo para volver a sembrar las zonas siniestradas se requiere una inversión inicial de 540 millones de pesos para la compra de semillas de sorgo y maíz.

Tomarán

carreteras

al protestar

Con cierre de carreteras los productores campesinos iniciaron el reclamo de apoyos al gobierno federal, por el temor que tienen de perderlo todo a consecuencia de los siniestros provocados por las heladas recientes en el estado.

Rogelio Ortiz Moreno, líder de la Organización Campesinos Unidos de San Fernando, dijo que la primera protesta se realizó el pasado miércoles, donde más de 200 integrantes cerraron por dos horas la carretera ciudad Victoria-Matamoros en el kilómetro 201.

“Las manifestaciones para exigir apoyos al gobierno federal van a continuar, porque estamos olvidados; la federación nos cortó todos los apoyos, nos dejó solos, por lo cual muchos tuvimos que pedir prestado para trabajar la tierra y ahora muchos corren el riesgo de quedarse en la miseria por los estragos que originaron las heladas”.

Dijo que muchos productores empeñaron parte de su patrimonio y si no obtienen ganancias en este ciclo de producción, podrían perderlo todo, lo cual los tiene muy preocupados.

“Desde que llegó el gobierno de López Obrador, desapareció a las dependencias que dan apoyo al campo, redujo el presupuesto al sector, desapareció programas y cortó el presupuesto de organismos que otorgaban créditos accesibles a los productores”.

Dijo que los están condenando a la pobreza, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se ha convertido en un elefante blanco, la cual fue desarticulada.

“ Sólo en Tamaulipas tiene dos años con cuatro meses sin Delegado por lo que sus oficinas están casi vacías y sin personal, ya que solo hay un encargado que esa función que es solo administrativa, ya que desconoce cómo funcionan los programas de apoyo”, dijo.

Los campesinos no les queda otro camino que realizar protestas y cerrar carreteras, ya que es la única forma que tienen de ser escuchados por parte del gobierno.

Las manifestaciones, dijo, van a continuar y la próxima semana cerrarán la carretera, luego que el gobierno federal se niega a darles apoyo.

“Aún no tenemos el día que se realizará la manifestación, pero se buscará que sumen más productores a las protestas”.

Preparan más

protestas los

campesinos

El líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Raúl García Vallejo, anunció que van a continuar las protestas y manifestaciones de las organizaciones campesinas, quienes de esta forma reclamaran apoyos al gobierno federal.

“Pareciera que la encomienda del gobierno federal es desaparecer el campo y la producción de alimentos, para volver al país dependiente del extranjero en alimentos”.

La única forma de hacerse escuchar y que los volteen a ver, es con manifestaciones, como: cierre de carreteras o toma de puentes internacionales.

“Ya se prepara la primera manifestación que se realizará a nivel nacional, donde a pesar que aún no tienen fecha definida, los campesinos van a volver a realizar el cierre de carreteras, puentes internacionales, así como puertos”, dijo.

En esa protesta participarán todas las organizaciones campesinas, por lo que actualmente se están realizando reuniones para preparar una manifestación nacional para exigir mayores apoyos al gobierno federal.

Dijo que el campo no tiene colores , por lo que se van a sumar las organizaciones tricolores, amarillas, azules, de todos los grupos, ya que la lucha es por lograr mejores apoyos para el sector.

“Vamos a paralizar al país, ya que en todo México hay productores que se han visto afectados por las políticas públicas del gobierno federal que está matando al campo, al quitarle apoyos que permitían hacer producir la tierra”.

Queman o tiran

la producción;

no hay mercado

Por la falta de mercado, por el cierre de negocios como restaurantes a nivel nacional por la pandemia del COVID 19, ha provocado que productores de tomate y cebolla de la región del Mante, decidieran quemar su producción o tirarla, por lo incosteable que les resultaba cosecharla.

El producto Héctor Alvineda, dijo que a pesar de haber conseguidouna buena cosecha; muchos productores decidieron mejorar meter la rastra a la producción.

“Tuvimos que quemar el tomate, para volver a rastrear la tierra, por lo que se perdió una importante inversión.

Pero salía más caro cosechar, por el bajo precio que se paga por la verdura actualmente, porque ni a peso quieren pagar el kilo”.

Dijo que fue más barato para los productores quemar la cosecha que levantarla, ya que tendríamos que cubrir mayores gastos sin posibilidades de recuperación.

“Se estima que fueron destruidas más de mil 500 toneladas de tomate y cebolla por la falta de mercado, ya que se sembraron más de 50 hectáreas y cada una dio cerca de 30 toneladas”, dijo.

Debido a la pandemia los productores tienen pocas oportunidades de venta, luego que las centrales de abasto del país no reciben esos productos del campo, como antes, ya que no hay restaurantes que compren el productos, no hay movimiento, por lo tanto baja la demanda en el mercado

Dijo que este problema se vive en toda la zona sur del estado, ya que no fue exclusivo en el Mante o en lo personal; ahora sólo queda esperar nuevos ciclos, para intentarlo de nueva cuenta. Estamos conscientes que corremos riesgos, lo único que nos puede ayudar es la exportación de nuestros productos, pero quienes no tienen seleccionadoras de tomate o cebolla batallan mucho más.

LAS CIFRAS

DRAMÁTICAS

-90 mil productores en el umbral de la miseria

-60% de los agricultores están endeudados

-450 mil hectáreas de sorgo y maíz se dañaron

-3 mil 600 mdp, son las pérdidas

-1,500 toneladas de tomate fueron destruidas por falta de mercado

Por: Antonio de la Cruz

Expreso-la Razón

foto:Antonio de la Cruz

Expreso-La Razón